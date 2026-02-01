FRÍO HISTÓRICO en Miami Beach: una ola ártica deja registros que no se veían desde 2010

Miami Beach despertó este 1 de febrero de 2026 con una postal completamente atípica: playas vacías, calles semidesiertas y residentes envueltos en abrigos pesados. Un frente de aire ártico avanzó sobre el sur de Florida y provocó uno de los descensos de temperatura más marcados de los últimos años.

Según datos oficiales, los termómetros marcaron valores cercanos a los 4 °C, pero la combinación con vientos fuertes del Atlántico hizo que la sensación térmica descendiera a niveles que rara vez se experimentan en esta región.

Un fenómeno poco frecuente en una ciudad tropical

Florida no suele figurar en los mapas de frío extremo. Sin embargo, este episodio rompió con la normalidad climática de Miami Beach y se ubicó entre los más intensos desde 2010, de acuerdo con registros históricos del Servicio Nacional de Meteorología.

El sur de Florida enfrentó temperaturas inusuales y sensación térmica bajo cero.

Especialistas explican que la llegada de aire polar desde el centro del país, sumada a ráfagas persistentes, generó un enfriamiento acelerado que sorprendió tanto a residentes como a turistas.

Sensación térmica negativa y viento como factor clave

Más allá de la temperatura real, el elemento determinante fue el viento. En sectores costeros como South Beach, las ráfagas superiores a los 50 km/h intensificaron el impacto del frío, empujando la sensación térmica a valores bajo cero, algo excepcional para el sur de Florida.

Meteorólogos señalaron que este tipo de condiciones solo se presentan cuando confluyen masas de aire muy frío con sistemas de baja presión activos en la región.

Alertas por heladas y riesgos asociados

Ante el escenario, el NWS emitió advertencias por heladas para amplias zonas del estado. Las autoridades alertaron sobre posibles consecuencias para:

Personas en situación de calle

Adultos mayores

Mascotas y animales domésticos

Plantas y cultivos sensibles

Infraestructura expuesta a bajas temperaturas

El frío prolongado aumenta el riesgo de hipotermia, incluso en zonas donde la población no está acostumbrada a este tipo de clima.

Recomendaciones oficiales ante el frío extremo

Los organismos de emergencia instaron a la población a tomar precauciones básicas mientras persista el descenso térmico:

Reducir la exposición al aire libre

Usar ropa térmica y varias capas

Proteger mascotas y plantas

Mantenerse informado por canales oficiales

Aunque se espera una recuperación gradual de las temperaturas, el ambiente continuará más frío de lo habitual durante las próximas horas.

Este evento refuerza la advertencia de los expertos: incluso regiones tradicionalmente cálidas pueden verse afectadas por episodios climáticos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.