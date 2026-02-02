Inmigrantes en Texas CORREN PELIGRO: confirman dos casos de sarampión en centro de detención, ¿qué MEDIDAS se están tomando?

Una alarma sanitaria se activó en un importante centro de detención para familias en Texas luego de que se confirmaran dos casos activos de sarampión entre personas inmigrantes bajo custodia. Las autoridades federales detuvieron los movimientos internos y pusieron en marcha protocolos de control y atención médica ante el riesgo de un brote mayor.

Confirman dos casos de sarampión en centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas

El 31 de enero de 2026, el Departamento de Servicios de Salud de Texas confirmó casos de sarampión en dos detenidos, lo que provocó una respuesta inmediata por parte de las agencias encargadas de la custodia migratoria, según informó N+ Univision.

El foco se encuentra en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, ubicado al sur de Texas, cerca de San Antonio. Se trata de una instalación con capacidad para miles de personas, principalmente familias de inmigrantes que se encuentran bajo detención por presuntas violaciones a las leyes migratorias.

Ante la detección de los casos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) paralizó "todo movimiento" dentro del centro y aisló a quienes podrían haber estado expuestos, informó N+ Univision. Esta medida busca frenar la transmisión del virus, altamente contagioso, entre los detenidos y el personal.

¿Qué medidas se implementan para controlar y atender a los afectados?

Las autoridades federales han reforzado las medidas de salud pública dentro del centro. De acuerdo con N+ Univision, el Cuerpo de Servicios de Salud del ICE "tomó inmediatamente medidas para poner en cuarentena y controlar una mayor propagación del virus, cesando todo movimiento dentro de las instalaciones y aislando a todas las personas sospechosas de haber estado en contacto con los infectados".

Funcionarios también han indicado que los servicios médicos están evaluando y monitoreando de forma constante a los detenidos, y que todos ellos reciben atención médica adecuada, aseguró la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

Este tipo de brotes en centros de detención genera preocupación por las condiciones de salud y seguridad de miles de inmigrantes, especialmente en espacios cerrados y con alta densidad de personas. Las medidas adoptadas buscan limitar el contagio y garantizar atención oportuna a quienes han resultado afectados.