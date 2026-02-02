GRAN PREOCUPACIÓN por ICE en EE. UU.: qué herramientas utiliza para rastrear a inmigrantes y manifestantes durante operativos sorpresa

La preocupación por los operativos sorpresa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos aumenta cada día entre inmigrantes y defensores de los derechos civiles. La agencia ha intensificado el uso de tecnología avanzada para identificar, localizar y detener a personas consideradas "ilegales", lo que genera inquietud sobre la privacidad y el alcance de estas acciones.

Según MAG y CNN, los métodos empleados van desde el reconocimiento facial hasta la vigilancia aérea, lo que marca un nuevo nivel en la capacidad operativa del ICE.

¿Qué herramientas utiliza ICE para rastrear a inmigrantes y manifestantes durante operativos sorpresa?

De acuerdo con MAG, ICE ha integrado diversas herramientas tecnológicas para optimizar sus operativos. Entre ellas destacan:

Reconocimiento facial y biometría : La agencia ha utilizado aplicaciones como Mobile Fortify, que compara fotos y huellas dactilares; BI2 Technologies, un sistema de escaneo de iris a corta distancia; y Clearview AI, empleado para investigar agresiones a agentes migratorios.

: La agencia ha utilizado aplicaciones como Mobile Fortify, que compara fotos y huellas dactilares; BI2 Technologies, un sistema de escaneo de iris a corta distancia; y Clearview AI, empleado para investigar agresiones a agentes migratorios. Lectores automáticos de placas : Dispositivos de Motorola Solutions y la base de datos de Thomson Reuters permiten rastrear vehículos por color, modelo o estado de registro, reconstruyendo trayectos en tiempo real.

: Dispositivos de Motorola Solutions y la base de datos de Thomson Reuters permiten rastrear vehículos por color, modelo o estado de registro, reconstruyendo trayectos en tiempo real. Acceso a dispositivos móviles : ICE usa la base Webloc de Penlink para localizar celulares en zonas específicas, mientras que contratos con Paragon Solutions, Cellebrite y Finaldata facilitan acceder a teléfonos bloqueados, recuperar archivos borrados y leer conversaciones cifradas.

: ICE usa la base Webloc de Penlink para localizar celulares en zonas específicas, mientras que contratos con Paragon Solutions, Cellebrite y Finaldata facilitan acceder a teléfonos bloqueados, recuperar archivos borrados y leer conversaciones cifradas. Vigilancia aérea: Drones Skydio X10D equipados con cámaras térmicas y visión nocturna pueden identificar personas a kilómetros de distancia, reforzando la presencia del ICE en operativos y manifestaciones.

Protestas contra el ICE en Estados Unidos

Las medidas de ICE han provocado movilizaciones masivas en varias ciudades estadounidenses. Según CNN, "La frase 'ICE Out' resonó en todo el país este fin de semana cuando los manifestantes salieron a las calles sosteniendo carteles y cantando al unísono mientras pedían el fin de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración".

Las protestas, que continuaron durante dos días consecutivos tras una huelga nacional, se registraron en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles, Portland y Austin, y buscaban mostrar solidaridad con las víctimas de los operativos migratorios, como Alex Pretti y Renee Good.

CNN indica que "las manifestaciones han continuado en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles, Portland y Austin durante el viernes y el sábado", lo que refleja un aumento en la visibilidad del debate sobre las leyes migratorias en EE. UU.