Cerró el Gobierno de EE. UU.: este es el real motivo de la medida y su impacto global.

¡Importante! A horas de finalizar el mes de enero, Estados Unidos se encuentra ante un nuevo cierre parcial del gobierno federal, el cual se ha dado debido a la incapacidad del Congreso para aprobar a tiempo la financiación requerida de varias agencias federales. Este escenario se está llevando a cabo luego de un cierre de 43 días que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2025.

Se estima que esta interrupción técnica será de corta duración, afectando únicamente a las agencias no esenciales hasta que se realice la votación definitiva en el Congreso. ¿Qué se debe tomar en cuenta y qué impacto traería consigo?

Cerró el Gobierno de EE. UU.: este es el real motivo de la medida

Cabe precisar que el proceso de financiación gubernamental de EE. UU. avanzaba sin ningún inconveniente, con legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado logrando un consenso bipartidista. No obstante, la reciente muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, a manos de agentes federales en Minneapolis, alteró la situación.

Al respecto, los demócratas, profundamente afectados por el fallecimiento de Pretti, exigieron la eliminación de uno de los seis proyectos de ley de financiación destinados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias asociadas del paquete aprobado por la Cámara.

Argumentaron que dicho proyecto debe incorporar modificaciones en la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo un código de conducta para los agentes federales y la obligación de que estos muestren su identificación.

Con la finalidad de evitar el cierre gubernamental por largo plazo, la administración de Trump alcanzó un acuerdo con los demócratas para financiar temporalmente al DHS en los niveles actuales, mientras continúan las negociaciones. Asimismo, la Cámara de Representantes intentará aprobar la legislación de financiación, esto cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre.

Impacto frente al cierre del Gobierno federal de EE. UU.

Vale añadir que, en medio de estos cierres, los empleados federales considerados "no exceptuados" son suspendidos temporalmente, mientras que los esenciales trabajan, pero sin un sueldo.

Además, en esta situación, se llevan a cabo los cierres de parques nacionales, el retraso de servicios de atención al ciudadano e, incluso, se ven afectadas las operaciones en agencias de seguridad de todo el país americano.