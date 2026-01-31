ATENCIÓN, inquilinos en Nueva York, ¿NO te brindan calefacción ni agua caliente?: ASÍ puedes reclamar tus derechos y denunciar a tu casero

El invierno en Nueva York puede ser extremo, y pasar frío dentro de tu propio hogar no es solo incómodo, sino peligroso para la salud. Para los inquilinos, contar con calefacción y agua caliente no es un lujo, sino un derecho protegido por la ley.

Si tu casero en Nueva York no cumple con sus obligaciones de brindar calefacción o agua caliente, la ciudad pone a tu disposición mecanismos legales para exigir su cumplimiento y sancionar a los propietarios que ignoran sus responsabilidades. AQUÍ te contamos cómo presentar una denuncia de alquiler y aprender a proteger tus derechos de inquilino.

Conoce tus derechos como inquilino en Nueva York

Durante los meses de frío en Nueva York, los inquilinos tienen derecho a que sus apartamentos mantengan una calefacción adecuada. La ley establece temperaturas mínimas que los caseros deben garantizar para proteger la salud y el bienestar de los residentes. Conocer estas normas te permite saber cuándo es obligatorio y cómo reclamar tus derechos de inquilino.

De 6:00 a.m. a 10:00 p.m., cuando la temperatura exterior baja de 55 °F (13 °C), la temperatura interior debe mantenerse en promedio de 68 °F (20 °C).

De 10:00 p.m. a 6:00 a.m., la temperatura mínima dentro del apartamento debe ser de 62 °F (17 °C), sin importar la temperatura exterior.

Si el propietario no cumple, esto constituye una infracción del código de vivienda. Los inquilinos pueden denunciar la falta de calefacción al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) para que se inspeccione el inmueble y se obligue al casero a corregir el problema.

Agua caliente: un derecho durante todo el año

A diferencia de la calefacción, el suministro de agua caliente es obligatorio todo el año. La temperatura mínima debe ser de 120 °F (49 °C), suficiente para duchas, limpieza y mantener condiciones de higiene adecuadas.

Si tu casero no provee agua caliente, primero debes notificarlo directamente al administrador o propietario. De persistir el problema, puedes presentar una denuncia a través del 311, en línea o mediante la aplicación 311MOBILE. El HPD enviará inspectores y puede imponer sanciones económicas y ordenar reparaciones de emergencia a cargo del propietario.

Multas y sanciones para el propietario

El incumplimiento de estas normas puede generar:

Multas de US$250 a US$500 por día en la primera infracción.

en la primera infracción. Multas de US$500 a US$1,000 por día si las violaciones se repiten en el mismo edificio o dentro del mismo año calendario.

si las violaciones se repiten en el mismo edificio o dentro del mismo año calendario. Si el propietario no paga, la ciudad puede iniciar un proceso civil y ejecutar el cobro judicialmente, además de ordenar reparaciones de emergencia a su cargo.

Cumplir con la ley garantiza un hogar seguro y cálido, especialmente durante los meses más fríos.