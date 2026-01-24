¡TRAGEDIA en Nueva York! Explosión de gas en edificio provoca brutal incendio que deja 1 muerto y 14 heridos

El cielo nocturno de Nueva York, Estados Unidos, se tiñó de rojo y humo cuando una explosión de gas tuvo lugar en un edificio de departamentos, provocando un gran incendio en la parte superior de la estructura durante la madrugada del sábado 24 de enero de 2026, provocando el pánico entre los vecinos de la zona, así como la llegada masiva de bomberos al lugar de los hechos.

Mortal explosión de gas tiene lugar en edificio de departamentos de Nueva York

El edificio de gran altura en el Bronx se vio iluminado por las llamas poco después de la medianoche, a lo cual acudieron los bomberos para combatir el fuego que se originó en el piso 16, por lo que se tuvo que evacuar 150 casas.

Se sabe que 14 personas fueron llevados al hospital para ser tratados de sus heridas, pero se reportó a una persona muerta. De los heridos, según Kathleen Knuth, jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), deslizó que, por lo menos, uno de los heridos está en un estado de gravedad.

Entre los heridos se encuentra un bombero que atendía el incendio según confirmaron los bomberos a Bronx News 12, agentes que acudieron al edificio ubicado en Eastchester debido al fuerte olor a gas que impregnó mucho terreno alrededor.

¿Cómo se produjo en incendio en edificio de Nueva York?

Pero, a los 15 minutos de investigar el origen de al fuga, un estruendo remeció los últimos pisos de este completo de apartamentos. Más pronto que tarde resaltaron las flamas desde una de las ventanas superiores, las cuales fueron atendidas por 230 socorristas y 75 unidades que llegaron al lugar.

Lillian Bonsignore, comisionada del FDNY dijo a los periodistas: "Los hombres y mujeres del departamento de bomberos y todos los socorristas de nuestro departamento hicieron un trabajo fantástico apagando estos incendios. No podríamos haberles agradecido más".

Por su parte, la tienente alcalde de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, añadió: "Es una tragedia terrible, enviamos nuestros pensamiento a todos los involucrados".

De momento, no se han revelado datos claves para entender esta desgracia, como las causas reales que provocaron la fuga de gas, la misma que condujo a la explosión. Asimismo, tampoco disponemos del nombre de la personas muerta.