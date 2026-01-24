Tim Walz exige a Donald Trump sacar a ICE de Minneapolis tras asesinato de ciudadano estadounidense: "Es repugnante"

Luego que este sábado 24 de enero de 2026 muriera un ciudadano estadounidense a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Minneapolis, el gobernador de Minnesota (Estados Unidos), Tim Walz, ha pedido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que retire a los agentes de inmigración luego del mortal tiroteo.

Gobernador de Minnesota exige a Donadl Trump retirar ICE de Minneapolis tras sangriento tiroteo

Luego que se conociera la muerte del enfermero de 37 años por oponerse al accionar de ICE, Tim Walz convocó a una conferencia de prensa, donde dijo lo siguiente: "He visto los videos desde varios ángulos y son repugnantes, pero tengo una declaración contundente para nuestro gobierno federal: el sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra en esto. Debe tener la última palabra".

Sin embargo, luego se dirigió directamente hacia el presidente de los Estados Unidos: "Donald Trump, te pido una vez más que retires esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez".

Revelan identidad de personas muerta por Patrulla Fronteriza en tiroteo de Minneapolis

Recientemente, se ha confirmado la identidad de la persona muerta a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza; se trataba de Alex Pretti, de 37 años, sus padres confirmaron que era un enfermero de la UCI, residente de Minneapolis y propietario legal de armas, con permiso para portar, esto último según Brian O´Hara, jefe de la policía.

Una vez conocida la noticia, Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional, aseguró que Pretti era un "asesino en potencia", por ello, en su cuenta de X dijo al respecto: "Un aspirante a asesino intentó asesinar a un agente de la ley federal y la versión oficial demócrata está del lado de los terroristas".

En esa misma línea, el fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que todo manifestante está dispuesto a "causar problemas"; "Está extremadamente organizado. Los carteles que tienen son todos iguales y están buen escritos. Y mire lo que está pasando hoy. ¿Cómo salieron estas personas a conseguir máscaras de gas? ¿Sabrían cómo salir a la calle a comprar máscaras de gas? Están ahí para causa problemas, para obstaculizar a los grandes hombre y mujer de nuestra policía (...) No lo vamos a permitir, nuestro país se fundó sobe la base de la aplicación de la ley".