ALERTA ROJA para inmigrantes en EE. UU.: ICE ahora puede irrumpir en hogares con órdenes administrativas, según memorando interno filtrado

Un memorando interno de ICE revela que los agentes federales de inmigración pueden ahora usar fuerza para entrar en hogares privados basándose únicamente en órdenes administrativas, sin necesidad de una orden judicial. El cambio, reportado por The Associated Press, marca una reversión significativa de las políticas que protegían los derechos de los residentes frente a registros e incautaciones irrazonables.

Activistas y defensores de inmigrantes han advertido que la nueva directriz socava la Cuarta Enmienda, que protege a las personas de allanamientos sin autorización judicial, y trastoca años de recomendaciones legales dirigidas a comunidades inmigrantes sobre cómo interactuar con ICE.

Detalles del memorando y nuevas políticas

El documento, fechado el 12 de mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, autoriza a los agentes a entrar en viviendas privadas y arrestar a personas con órdenes finales de deportación usando únicamente órdenes administrativas I-205, incluso si no hay aprobación de un juez.

Un memorando interno de ICE autoriza a agentes a usar fuerza para entrar en casas.

Aunque los agentes deben anunciarse, golpear la puerta y ofrecer una "oportunidad razonable de actuar legalmente", el memorando permite el uso de fuerza proporcional si la persona se niega a permitir la entrada. La directriz se ha usado para entrenar a nuevos agentes, quienes reciben instrucciones de seguir el memorando incluso si contradice los materiales de capacitación escritos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Críticas y riesgos legales

Grupos de derechos humanos y defensores de inmigrantes califican la medida como una "ruptura total de la ley", porque contradice la protección de la Cuarta Enmienda. La política ya se ha aplicado en incidentes de alto perfil, como el arresto de un hombre de Liberia en Minneapolis, donde agentes con equipo táctico irrumpieron en su hogar solo con una orden administrativa.

El memorando también plantea riesgos legales para ICE, ya que las órdenes administrativas no otorgan por sí mismas autoridad judicial para ingresar a residencias privadas. Expertos advierten que el cambio podría generar litigios masivos y críticas de gobiernos estatales y locales que han promovido por años la prudencia frente a estas órdenes.