Agentes federales de inmigración forzaron la puerta de una vivienda en St. Paul y detuvieron a un ciudadano estadounidense sin orden judicial, apuntando con armas a su familia y sacándolo a la calle en ropa interior, pese a las temperaturas bajo cero. El hecho fue denunciado por familiares y quedó registrado en videos revisados por The Associated Press.

ChongLy “Scott” Thao relató que dormía la siesta cuando su nuera lo despertó para avisarle que agentes federales golpeaban la puerta. Él le pidió que no abriera. Minutos después, hombres enmascarados derribaron la entrada y apuntaron con armas a los presentes mientras gritaban órdenes.

Lo sacaron de su casa en ropa interior y bajo cero.

“No mostraron ninguna orden. Simplemente tumbaron la puerta”, dijo Thao, quien aseguró que temblaba del miedo.

Operativo tenso en las "Ciudades Gemelas"

El arresto ocurrió en medio de un despliegue masivo de operativos federales en las llamadas Ciudades Gemelas, que incluyen Minneapolis y St. Paul. En los últimos días, estas acciones provocaron protestas vecinales, enfrentamientos con manifestantes y una creciente indignación de líderes locales.

La alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, calificó el episodio como inaceptable. “El ICE no está persiguiendo criminales peligrosos. Está yendo tras cualquiera que se cruce en su camino. Esto es antiestadounidense”, afirmó en un comunicado.

Sacado esposado frente a su familia

Thao, ciudadano estadounidense desde hace décadas, contó que pidió a su nuera que buscara su identificación, pero los agentes se negaron a verla. Mientras su nieto de cuatro años lloraba, fue sacado esposado, usando solo sandalias y ropa interior, con una manta sobre los hombros.

Los videos muestran a vecinos haciendo sonar bocinas y silbatos, mientras gritaban a más de una docena de agentes armados que dejaran a la familia en paz.

Según Thao, los agentes lo trasladaron a una zona aislada, lo obligaron a bajar del vehículo en pleno frío extremo y le tomaron fotografías. Dijo que temió ser golpeado. Solo entonces volvieron a pedirle su identificación.

Horas después, al confirmar que no tenía antecedentes penales y que era ciudadano estadounidense, lo devolvieron a su casa. No hubo disculpas ni explicaciones por la detención ni por la puerta rota.

DHS defiende el operativo

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la acción y aseguró que se trató de una “operación dirigida” para detener a dos delincuentes sexuales convictos. “El ciudadano estadounidense vive con estos individuos y coincidía con la descripción de los objetivos”, afirmó el DHS, agregando que Thao se negó inicialmente a ser identificado mediante huellas o reconocimiento facial.

La familia rechazó esa versión y acusó al gobierno de intentar justificar el operativo con afirmaciones “falsas y engañosas”. Según señalaron, en la vivienda solo viven Thao, su hijo, su nuera y su nieto, y ninguno figura en el registro de delincuentes sexuales de Minnesota. El delincuente más cercano registrado vive a más de dos cuadras.

El DHS no respondió a solicitudes para explicar por qué creía que los sospechosos estaban en la casa ni para identificar a los supuestos objetivos.

Un historial familiar marcado por EE.UU.

La familia recordó que huyó de Laos en la década de 1970 tras colaborar con operaciones estadounidenses durante la llamada “Guerra Secreta” en el sudeste asiático. La madre adoptiva de Thao, Choua Thao, trabajó como enfermera atendiendo a soldados hmong respaldados por Estados Unidos.

Hoy, ChongLy Thao asegura que planea presentar una demanda por derechos civiles contra el DHS y que ya no se siente seguro en su propia casa. “No me siento seguro en absoluto”, dijo. “¿Qué hice mal? No hice nada”.