AIRE TÓXICO en California: Recomendaciones CLAVE si necesitas salir durante la alerta PM2.5

La calidad del aire en California encendió las alertas sanitarias. Durante los últimos días, organismos ambientales detectaron concentraciones elevadas de partículas finas PM2.5, un contaminante que representa un riesgo serio para la salud y llevó a recomendar que residentes y visitantes permanezcan en interiores el mayor tiempo posible.

Sin embargo, no todas las personas pueden suspender sus actividades. Ir al trabajo, comprar alimentos, acudir a una cita médica o cumplir con un itinerario turístico obliga a muchos a salir, incluso bajo condiciones adversas. Para esos casos, las autoridades difundieron pautas específicas destinadas a reducir la exposición y evitar complicaciones médicas.

Salir es posible tomando en cuenta las recomendaciones clave.

¿Por qué preocupa el aire en California?

De acuerdo con reportes oficiales de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, varias zonas del estado registraron niveles de PM2.5 considerados "no saludables". Estos datos pueden consultarse en tiempo real a través de AirNow, la plataforma que monitorea el Índice de Calidad del Aire (AQI).

Las partículas PM2.5 son microscópicas y pueden ingresar profundamente en los pulmones e incluso al torrente sanguíneo. Su origen está asociado al humo, emisiones vehiculares, procesos industriales, quema de biomasa y uso de estufas o chimeneas a leña.

Según la Junta de Recursos del Aire de California, incluso una exposición breve puede provocar crisis respiratorias, empeorar enfermedades cardíacas y aumentar las hospitalizaciones, especialmente en personas vulnerables.

Qué hacer si no puedes quedarte en casa

Si salir es inevitable, especialistas recomiendan tomar precauciones básicas para reducir el riesgo:

Revisa el AQI antes de salir y elige horarios con menor contaminación.

Usa mascarilla N95 o equivalente, bien ajustada al rostro.

Reduce el tiempo que permaneces al aire libre.

Camina despacio y evita esfuerzos físicos innecesarios.

Suspende cualquier actividad deportiva o ejercicio en exteriores.

Planificar salidas breves y estratégicas puede marcar la diferencia en la cantidad de contaminantes que inhalas.

Medidas clave al regresar a interiores

Una vez de vuelta en casa o en el hotel, es importante evitar que el aire contaminado siga afectando el ambiente interior:

Lávate las manos y considera cambiarte de ropa si estuviste expuesto por tiempo prolongado.

Mantén puertas y ventanas cerradas.

Usa purificadores de aire con filtro HEPA o activa la recirculación del aire acondicionado.

Evita generar humo dentro del hogar (velas, tabaco, chimeneas o frituras).

Las personas con asma, EPOC, enfermedades cardíacas, niños, adultos mayores y embarazadas deben extremar cuidados y consultar a un profesional de salud ante síntomas como dificultad para respirar, tos persistente o dolor en el pecho.

Zonas con peor calidad del aire

Los registros más recientes ubican a varias localidades de California en categorías de riesgo para la salud. Entre las áreas con índices elevados se encuentran:

Arden Arcade–Del Paso Manor (Sacramento)

Bakersfield (Valle de San Joaquín)

Fresno (Valle de San Joaquín)

Modesto (Valle de San Joaquín)

Las autoridades recomiendan seguir monitoreando los reportes oficiales, ya que los niveles de contaminación pueden cambiar rápidamente según las condiciones climáticas.