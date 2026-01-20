PELIGRO en Walmart: clientes vivieron momentos de pánico por incendio y densa nube de humo dentro del local

Un incendio de gran magnitud generó alarma durante la madrugada del lunes 19 de enero en un supermercado de Walmart ubicado en la ciudad de Harrisonburg, en Estados Unidos. La emergencia obligó a evacuar el establecimiento y desplegar un amplio operativo de bomberos ante la intensa presencia de humo en el interior del local.

Incendio desata evacuación y operativo de emergencia

El siniestro se produjo en el Walmart situado sobre Burgess Road, donde empleados y autoridades detectaron rápidamente humo espeso extendiéndose por el edificio. Ante el riesgo, los servicios de emergencia activaron los protocolos de seguridad y solicitaron a los residentes mantenerse alejados de la zona mientras se atendía la situación.

Bomberos controlaron el incendio, pero el local sufrió graves daños.

Varias unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar su propagación. La prioridad fue asegurar el perímetro y garantizar la salida segura de todas las personas que se encontraban dentro del supermercado.

Bomberos encontraron el local completamente cubierto de humo

Según informó Michael Parks, el Departamento de Bomberos llegó al establecimiento alrededor de las 4:13 a. m. y se encontró con el edificio totalmente inundado de humo. De inmediato, se procedió a evacuar tanto a trabajadores como a clientes presentes en el lugar.

Minutos después, se solicitó apoyo adicional para reforzar las labores de extinción, lo que permitió acelerar el control de las llamas. A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni casos de intoxicación por humo.

Persisten labores tras controlar el fuego

Horas más tarde, el medio local Rocktown Now reportó que el incendio fue contenido, aunque los equipos de emergencia continuaban trabajando dentro del local debido a la acumulación de humo residual. Las tareas se concentraron en la ventilación del edificio y en la verificación de posibles focos secundarios.

Hasta el momento, Walmart no ha dado a conocer las causas del incendio ni una estimación oficial de los daños materiales. Las autoridades locales reiteraron el pedido de evitar el estacionamiento del supermercado y las áreas cercanas durante toda la mañana, para permitir que los trabajos se desarrollen de manera segura y eficiente.