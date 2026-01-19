¡MALAS NOTICIAS para pacientes de Minnesota! ICE hace guardias en hospitales para capturar indocumentados y activistas

Minnesota se ha transformado desde unas semanas en el centro de operaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando no solo arrestos caracterizados por el uso excesivo de la violencia, también batallas campales con la población descontenta con la presencia federal. Por ello, una medida que molesta a la población es que los oficiales de la agencia migratoria merodean hospitales y centros de salud para atrapar indocumentados.

ICE merodea principales hospitales en Minneapolis y Saint Paul, causando preocupación

El personal sanitario de las Twin Cities (Minneapolis/Saint Paul) se ha mostrado preocupado por esta medida ya que, a criterio de los galenos, aseguran que esto podría causar, por decirlo menos, inquietud en pacientes como entre los doctores.

Al respecto, el doctor Brian Muthyala, médico de Hennepin Healtcare, expresó su preocupación, subrayando la labor de los hospitales de brindar refugio a pacientes vulnerables, ya que cualquier pausa provoca por las acciones de los agentes pondría en riesgo el proceso de recuperación.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha asegurado que, si bien es cierto que los hospitales, centros de salud y clínicas, no son puntos para hacer redadas, pero esto cambia si se ve comprometida la seguridad pública. Sin embargo, filmogaz.com asegura que en no pocas ocasiones son los médicos quienes alertaron que personal de ICE se ha metido dentro de las instalaciones hospitalarias, pasando por alto lo protocolos establecidos.

Este portal recuerda que los oficiales de las agencias migratorias sí pueden acceder al interior de los hospitales, pero únicamente a las áreas públicas; para los espacios privados (habitaciones de pacientes), solo puede hacerlo si cuenta con la debida autorización dada por una orden judicial.

Filmogaz.com recuerda que la presencia de ICE en Minnesota ha incrementado de forma considerable, especialmente, desde la muerte de Rene Good a manos de Jonathan Ross, agente federal. Desde entonces, los galenos reportan mayor actividad de oficiales de inmigración en, por lo menos, cuatro hospitales, en cuyos casos o acompañan a pacientes o están en busca de uno en particular.

Ante este nuevo escenario, organizaciones comunitarias como Unidos MN, se han dado a la labor de capacitar a mas de 300 profesionales de la salud sobre como manejar con la privacidad del paciente junto con las interacciones del ICE en los centros médicos.

Alisha Gómez, senadora estatal,se mostró preocupada en cómo este escenario podría alejar de los centros de salud a personas que, claramente, necesitan atención médica