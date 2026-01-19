¡Atención! Recientemente, un hombre nicaragüense de 36 años, que había sido privado de su libertad en Minnesota, Estados Unidos, perdió la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tal como señalaron los funcionarios federales. ¿Qué se sabe sobre este caso? ¿Qué deben tomar en cuenta los inmigrantes?

EE. UU.: hombre nicaragüense arrestado por ICE perdió la vida bajo custodia federal

'KSTP.com' y algunos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron que Víctor Manuel Díaz, un sujeto de 36 años y de Nicaragua, falleció el 14 de enero en el Campamento East Montana, ubicado en El Paso, Texas, en lo que se presume como un suicidio.

Sin embargo, la investigación sobre las circunstancias de su lamentable muerte continúa. Y es que, la causa oficial de su sorpresivo deceso, aún no ha sido establecida. Cabe recordar que Díaz había sido detenido por ICE en Minneapolis el 6 de enero de este año debido a una violación migratoria.

Según las autoridades locales, el hombre ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024, momento en el que fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes le entregaron una citación para comparecer ante un juez de inmigración. En agosto del 2025, un juez dictó una orden de expulsión en ausencia.

En tanto, el 12 de enero, ICE procesó a Díaz con una orden final de deportación y lo mantuvo bajo custodia a la espera de su expulsión del país. Tras su fallecimiento, han surgido muchas dudas y preocupación en la comunidad.

Gobernador se pronuncia tras muerte de Díaz

El gobernador de Minnesota, Tim Walz ha exigido una investigación exhaustiva sobre la muerte de Víctor Manuel Díaz. Mediante una publicación en X la autoridad local resaltó su gran temor por lo estaría pasando en los centros de detención.

"Esto es profundamente preocupante, especialmente tras los informes de la creciente preocupación por las condiciones en este centro. Debe realizarse una investigación", expresó.