ALERTA en Walmart de Illinois con olla a presión que explotó y causó graves quemaduras: víctima demanda a minorista
En Estados Unidos parece haberse desatado una ola de accidentes relacionados con ollas a presión de marcas reconocidas, provocando quemaduras de gravedad y millonarias demandas.
Una mujer de Illinois fue a comprar una olla a presión a su Walmart local para comprar una olla a presión. Todo parecía perfecto, pero cuando la usó el electrodoméstico no solo explotó provocando un gran desastre en la cocina, sino también provocando serias quemaduras en esta compradora de la tienda minorista que ha sido demandada por este hecho.
Mujer hace demanda tras accidente por olla a presión defectuosa comprada en Walmart de Illinois
La demanda por responsabilidad fue hecha por Taylor D. Morgan en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de Illinois y presentada el pasado 13 de enero en la cual nombra a Walmart Inc. como el acusado.
Lo que sucedió es que, al momento de usar la olla a presión, los sistemas de seguridad de esta fallaron, liberando de forma repentina toda esa presión pudiendo provocar explosiones violentas o expulsar el contenido con mucha fuerza, lo que puede provocar heridas de mucha importancia.
Pero, este caso no es un hecho aislado porque, al menos en Estados Unidos, ya se han suscitado en el tiempo una serie de incidentes relacionados con ollas a presión, y no solo de la marca Faberware que nos compete en esta nota, también SharkNinja, Crock-Pot, Instant Pot, entre otras, y cuyas respectivas demandas tienen un común denominador: fallos en el sistema de seguridad, causando quemaduras graves, e inclusive, en algunos casos, de forma permanente.
De acuerdo a la denuncia de Morgan, se detalla que la mujer preparaba una comida rutinaria, nada nuevo en su menú habitual; de pronto, la olla comenzó a funcionar mal lo que, eventualmente, lo llevó explotar, expulsando con violenta fuerza la comida que se preparaba al interior, impactando en el cuerpo de la demandante, causando no solo quemaduras dolorosas, también permanentes, los cuales van a requerir de tratamiento médica a largo plazo, todo ello le ha provocado no solo dolor físico, también una negativo impacto en su salud mental.
Oleada de accidentes y demandas por culpa de ollas a presión defectuosas en Estados Unidos
Como dijimos líneas arriba, el caso de Taylor D. Morgan no es el único, ni tampoco algo excepcional, sino se suma a una ola de demandas a empresas por estos productos en esta defectuoso.
Por ejemplo, aboutlawsuits.com revela que en 2023 se retiraron del mercado casi un millón de ollas a presión Insignia vendidas en Best Buy, en tanto que 900 mil de la marca Sensio tuvieron la misma suerte, en ambos casos todo se produjo por fallas en las tapas que permitían que los dispositivos se abrieran o liberaran su contenido, todo mientras aún estaban presurizados, ello aumenta exponencialmente, el riesgo de explosiones.
En ese sentido, la página mencionada incluye a marcas como Instant Pot, Ninja Foodi o Faberware con problemáticas similares, por lo que los afectados no han dudado en presentar denuncias buscando indemnizaciones.
