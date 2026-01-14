MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: reportan que ICE se hace pasar por trabajadores de servicios públicos para detenerlos

En distintas comunidades de Estados Unidos, especialmente en Oregón, han surgido alertas por presuntas tácticas engañosas utilizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas inmigrantes. Según información publicada por Oregon Capital Chronicle, se han reportado casos en los que agentes habrían fingido ser empleados de compañías de servicios públicos para lograr que las personas salieran de sus viviendas, sin contar con una orden judicial.

Cabe recordar que ICE no tiene autoridad para ingresar a un domicilio sin una orden judicial emitida por un juez. Aun así, organizaciones y autoridades locales advierten que estas estrategias buscan generar confusión y aprovechar la confianza de los residentes.

Reportan que agentes de ICE se hicieron pasar por trabajadores de servicios públicos para detener inmigrantes

Según Oregon Capital Chronicle, algunos agentes utilizaron vehículos sin identificación, cambiaron placas e incluso colocaron banderas mexicanas para aparentar cercanía con la comunidad inmigrante. Ante esta situación, las empresas de servicios públicos en Oregón comenzaron a tomar medidas preventivas para evitar que sus clientes confundan a impostores con trabajadores legítimos.

En diciembre, la compañía de gas NW Natural, que brinda servicio a cerca de dos millones de personas en Oregón y el suroeste de Washington, publicó información en siete idiomas sobre cómo reconocer a su personal. Portland General Electric difundió recomendaciones similares en su sitio web.

"Tradujimos el mensaje para llegar al mayor número posible de personas y comunidades", explicó David Roy, portavoz de NW Natural, en declaraciones recogidas por Oregon Capital Chronicle. El vocero señaló que la empresa decidió actuar tras conocer incidentes en los que desconocidos se hicieron pasar por trabajadores.

¿Cómo identificar a un verdadero trabajador de los servicios públicos?

NW Natural detalló que sus empleados usan uniforme oficial y una insignia visible con la palabra "contractor" (contratista), y que nunca exigen acceso inmediato al interior de una vivienda. Generalmente, solo solicitan entrar al patio trasero para revisar medidores, algo que también se explica en su plataforma oficial.

El representante estatal Ricki Ruiz, demócrata por Gresham, afirmó que ya existía preocupación por estafadores que iban de casa en casa en su distrito. Sin embargo, decidió contactar a las empresas de servicios públicos tras conocer tres casos en su ciudad donde personas fueron detenidas después de que supuestos trabajadores resultaron ser agentes de ICE.

ICE no respondió inicialmente a las solicitudes de comentarios del medio. Posteriormente, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó las acusaciones y aseguró por correo electrónico que eran "basura". "Cuando nuestros heroicos oficiales realizan operaciones, se identifican claramente como agentes policiales", afirmó.

Mientras persisten versiones encontradas, defensores de inmigrantes recomiendan no abrir la puerta sin verificar la identidad, pedir credenciales y conocer los derechos legales ante cualquier operativo, especialmente en comunidades inmigrantes de Estados Unidos.