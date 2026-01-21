¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook

En horas de la madrugada del miércoles 21 de enero de 2026, tuvo lugar un tiroteo donde estuvo involucrado una agente federal de inmigración en el área de Willowbrook (área no incorporada a Los Ángeles), Estados Unidos, en medio de un operativo para dar con el paradero de un presunto inmigrante ilegal que, aparentemente, también estaría relacionado con el tráfico de personas.

Agente federal involucrado en tiroteo contra inmigrante en Willowbrook, Los Ángeles

Según del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por medio un portavoz, dijo a NewsNation, que todo tuvo lugar al promediar las 7:05 a.m. en medio de una operación dirigida en Compton, California, mientras realizaban la intensa búsqueda de quien catalogaron como un "violento criminal ilegal extranjero" proveniente de El Salvador.

Se trata de William Moran Carballo, un sujeto de origen hispano que, de acuerdo al DHS, no solo está en los Estados Unidos de forma ilegal, también estaría involucrado en actividades relacionadas al tráfico de personas y que, por si no fuera poco, fue arrestado dos veces por cargos de violencia doméstica con orden de expulsión del país en 2019.

Sucede que el sujeto intentó darse a la fuga y, de acuerdo al DHS, tomó su vehículo y lo usó como arma para embestir a los agentes migratorios. La versión oficial nos dice que el agente, temiendo por su vida, abrió fuego con su arma para defenderse, el impacto no alcanzó al salvadoreño ilegal, pero al intentar huir fue capturado.

Sin entrar en más detalles, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que uno de sus agentes terminó herido en esta refriega, pero que el salvadoreño quedó ileso. Por su parte, KTLA se comunicó con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, quienes aseguraron estar al tanto del incidente en Willowbrook que, además, solicitaron a eso de las 7:25 a.m. realizar control de tráfico perimetral.

Residentes de Willowbrook molesta por presencia federal tras tiroteo

Sin embargo, una vez ocurrido el tiroteo en horas tempranas de la mañana del miércoles 21 de enero de 2026, un grupo de residentes, tan indignados como asustados salieron para hacer sentir su rechazo a este tipo de acciones en su comunicad

En el lugar se vieron algunas banderas mexicanas, gente sacando videos con sus teléfonos celulares, pero también, en cierto momento, las personas gritaron a los oficiales del departamento del sheriff: "Vi el accidente de coche.. fue una locura. Es una locura cómo vienen aquí e interrumpen el sustento y la vida de todos... simplemente son sus vidas", dijo una residente a ABC7.

TikTokers locales se hicieron presentes en la zona del tiroteo, como Angie Vargas, quien no dudó en afirmar: "Los federales.. les gusta ir y venir, les gusta moverse rápido, así que el hecho de que estén aquí y este incidente haya ocurrido, creo, honestamente, que vinieron a la ciudad equivocada. Muchos de nosotros estamos en contra de lo que está pasando, pero sí, ellos están en nuestra ciudad, y creo que hay muchos de nosotros aquí... apoyando a la comunidad, siendo un par de ojos extra para ellos. Por eso estamos aquí. Estamos filmando. Estamos trayendo todo... la verdad de lo que está pasando porque hay mucha gente que tiene miedo de salir y ver lo que está pasando", agregó al citado medio de comunicación.

Departamento de Seguridad Nacional culpa a demócratas de tiroteos

Los tiroteos se han estado masificando en diversos puntos de los Estados Unidos, por lo que altos funcionarios del gobierno culpan de esto a las políticas de "ciudades santuario" lideradas, principalmente, por demócratas, a quienes responsabilizan de elevar las tensiones y fomentar el entorpecimiento de las labores de los oficiales migratorios.

"Estos peligroso intentos de evadir el arresto han aumentado desde que los políticos santuario, incluido el gobernador (Gavin) Newson, han alentado a los inmigrantes ilegales a evadir el arresto y han proporcionado guías que aconsejan a los inmigrantes ilegales cómo reconocer a ICE, bloquear la entrada y desafiar el arresto".