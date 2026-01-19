¡VIOLENCIA aumenta en Minnesota! Personas irrumpen en iglesia de St. Paul durante misa y acusan a pastor de trabajar con ICE

Minnesota se ha convertido en el epicentro de la polarización entre la población con las autoridades federales a causa de las violentas redadas dirigidas a la comunidad inmigrante de dicho estado y uno de sus puntos más álgidos fue cuando un grupo de activista irrumpió en una iglesia cristiana para señalar al pastor como colaborador del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Activistas señalan a pastor cristiano como colaborador de ICE en Minnesota

Todo sucedió el domingo 18 de enero de 2026, mientras se realizaba el servicio religioso en la iglesia de Saint Paul, donde activistas anti ICE ingresaron en medio de la misa habitual para señalar al pastor como un conspicuo colaborador con la agencia de inmigración que viene realizando sendas redadas en esta ciudad como en el resto del estado.

El pastor de Cities Church de Saint Paul, David Easterwood, fue el blanco de las críticas de los manifestantes, ya que su nombre aparece en una demanda colectiva pendiente que fue presentada por ACLU de Minnesota ¿Por qué motivos? Por tácticas agresivas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que cuando se descubrió que era un líder religioso local en las Twin Cities decidieron hacerle una visita.

"Este hombre es un lobo con piel de oveja, disfrazado de pastor", testimonio de Nekima Levy Armstrong (abogada, activista y reverenda local) recogida por Star Tribune: "Lo vi en una conferencia de prensa con Kristi Noem... y luego lo vi como pastor de la iglesia y encontré un sermón en línea (...) En cuanto me di cuenta de su doble función, contacté a otras organizadoras y les pregunté si me ayudarían a organizar una acción".

Pero, cuando llegaron Easterwood no se encontraba en la iglesia, estaba Jonathan Parnell, el pastor principal, quien no dudó en condenar a los activistas al irrumpir en la iglesia: "¡Qué vergüenza!" se le oye decir.

Tras esto, el gobierno federal ha confirmado que darán inicio a una investigación que incluirá cargos por potenciales violaciones penales. Ante esto, ICE dijo en las redes sociales: "Los agitadores no solo atacan a nuestros agentes, ahora también atacan a las iglesias", señalando, además, que el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, so responsables de "llevar a estas turbas al frenesí y luego permitirles actuar desenfrenadamente".

Pastor que apoya a ICE habla junto a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Star Tribune recordó que en octubre pasado, Easterwood se presentó en conferencia de prensa al lado de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmando que supervisa las operación de deportación y control de inmigración (ERO) de ICE en Dakota del Sur, Iowa, Dakota del Norte, Minnesota y Nebraska.

En dicho momento, dijo: "Los hombres y mujeres de la ERO St. Paul representan los más altos estándares de profesionalismo, integridad y dedicación. Diariamente enfrentan desafíos complejos con determinación y resolución, garantizando la seguridad de nuestras comunidades y el cumplimiento de las leyes de inmigración de nuestro país".

Asimismo, agregó que el trabajo de ICE tiene una "impacto profundo, ya sea deteniendo a inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza a la seguridad pública, manejando operaciones de detención con cuidado y profesionalismo o colaborando con socios federales, estatales y locales, nuestros oficiales demuestran cada día lo que significa servir con honor y dedicación".