¡EMERGENCIA en Walmart de Harrisonburg! Reportan violento incendio y mucho humo al interior de tienda en Virginia

En horas de la madrugada del lunes 19 de enero de 2026 se reportó un intenso incendio dentro de las instalaciones del Walmart local en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, por lo que los bomberos tuvieron que evacuar a trabajadores como empleados. Felizmente, no se han reportado heridos, pero sí daños materiales.

Fuerte incendio reportado en Walmart de Harrisonburg, Virginia

Cuando se avisó sobre el intenso fuego y enormes columnas de humo en el local minorista de Burgess Road, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los residentes a evitar la zona del incendio mientras los equipos llevaban a cabo los trabajos de control del fuego.

Michael Parks, director de comunicaciones de Harrisonburg, comentó que el Departamento de Bomberos de Harrisonburg llegó al local de Walmart al promediar las 4:13 a.m., encontrando el edificio lleno de humo, por lo que procedió a la evacuación del personal así como clientes. Eso sí, no se reportaron ni heridos ni afectados por el intenso humo.

A las 4:30 a.m. se solicitó una segunda brigada de bomberos adicional para sumar esfuerzos para extinguir las llamas y despejar toda el área del calor de las llamas, ello condujo a que llegarán una serie de equipos de bomberos al establecimiento en Burgess Road.

Lugar donde tuvo lugar el incendio en Walmart de Harrisonburg, Virginia.

Enorme presencia de humo tras controlar incendio en Walmart de Harrisonburg, Virginia

Rocktown Now reportó que Parks indicó que el fuego fue controlado exitosamente, pero que aún persiste una importante cantidad de humo, por lo que los bomberos se mantienen en la zona con una labor esencial: ventilar el edificio, a la vez de evaluar la situación.

Sin embargo, el funcionario local no ha revelado el motivo que originó el incendio en el Walmart de Harrisonburg, por lo que podríamos colegir que, de momento, este dato podría desconocerse; asimismo, tampoco hay un estimado real de los daños materiales.

Finalmente, el director de comunicaciones de Harrisonburg pidió a la población evitar el estacionamiento de este Walmart, así como el área circundante por toda la mañana para permitir trabajar a los servicios de emergencia de forma eficiente y segura.