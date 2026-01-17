¡Atención! A partir del 30 de enero de 2026, Estados Unidos llevará a cabo notorios cambios en su sistema de licencias de conducir. Esta última modificación regulatoria podría perjudicar a millones de conductores en el país americano, marcando un nuevo rumbo en la gestión y emisión de estos documentos esenciales. ¿De qué se trata la nueva normativa? AQUÍ todo lo que se sabe.

EE. UU.: nueva norma sobre licencias de conducir empezará a aplicarse desde esta fecha

Esta normativa en Estados Unidos ocasionará un impacto en las personas de 70 años o más, con el fin de mejorar la seguridad vial y adaptar los controles a una población en envejecimiento, según informes de YMW News. Esta ley no establece una prohibición general de conducción por edad, sino que introduce requisitos más estrictos que varios estados han implementaron conforme a directrices administrativas.

'Semana' y otros portales internacionales señalaron que los datos de movimientos estatales y análisis técnicos revelan que muchos Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) están modificando las condiciones para la renovación y evaluación de licencias en conductores mayores de 70 años.

Cabe precisar que estas modificaciones incluyen la reducción de la vigencia de las licencias, así como la exigencia de controles más frecuentes de visión y salud, además de revalidaciones que pueden llevarse a cabo de manera presencial o a través de verificación remota.

Estas reformas anunciadas en la nación de Trump buscan adaptarse al aumento de la población de adultos mayores. Para este grupo, el derecho a conducir es fundamental para mantener su vida social y laboral.

¿Por qué se llevaron a cabo estas nuevas normativas?

Bajo este contexto, las nuevas regulaciones, las cuales entrarán en vigor en 2026, establecen controles más estrictos para la renovación de licencias. Estudios previos indican que una evaluación periódica bien estructurada puede disminuir los accidentes entre conductores mayores, sin comprometer la autonomía de aquellos que aún poseen habilidades seguras al volante.

Asimismo, la normativa exige que los solicitantes presenten documentos médicos básicos y realicen renovaciones de licencia con mayor frecuencia, dependiendo de su edad.