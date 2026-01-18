Blue Monday 2026: ¿Por qué el 19 de enero es el DÍA MÁS TRISTE en Estados Unidos?

En Estados Unidos hay una creencia popular que no existe en otro lugar del mundo: que el tercer lunes de cada enero es considerado como el "día más triste" en todo el país, estando muy relacionado también con la depresión y la soledad. Por eso, en la siguiente nota, conocerás los orígenes de esta particular fecha que se conmemora cada año en la tierra del tío Sam.

¿Qué es el Blue Monday en Estados Unidos?

El término acuñado para esta fecha, "Blue Monday", tiene una vigencia que data hace 20 años, por lo que no es tan antiguo como podría pensarse el cual, al mismo tiempo, está muy relacionado con superar la resaca de celebración y buen rollo propios de la Navidad y Año Nuevo.

Pero, no solo esto, también porque en el hemisferio norte, los meses de enero de cada año, en consecuencia, todos los lunes de dicho mes, son fríos, gélidos, con lluvias, nevadas, lo que a muchos sume en estados de tristeza y melancolía.

Sin embargo, la ciencia ha sido clara en afirmar de que no hay una relación real en que un día en particular sea el más triste o que conduzca a la tristeza a las personas, descartando con ello posibilidad alguna para conmemorar una fecha especial.

¿Cómo se originó el Blue Monday en los Estados Unidos?

Si queremos conocer la primera vez en que se "celebró" el Blue Monday en los Estados Unidos fue en 2005, con un comunicado de prensa de la ahora desaparecida Sky Travel, una agencia de viajes en su momento, empresa que contactó con Cliff Arnall, psicólogo británico, para que se diera a la labor de elaborar una "fórmula" que determinase cuál es el día más triste del año.

De acuerdo a esta "investigación" sustentada en una ecuación matemática, Arnall concluyó que el día más triste del año sería el tercer lunes de enero, el más deprimente de todos, luego de lo cual la empresa acuño el término Blue Monday para promocionar una campaña de viajes con la excusa de aliviar la "depresión" asociada a dicha fecha del año.

Desde entonces, los científicos han criticado con dureza la supuesta fórmula del psicólogo, aduciendo, entre otras cosas, que podría condicionar a espíritus sensibles, pese a que no hay evidencia para afirmar una u otra teoría relacionada a la veracidad o no del Blue Monday.

Eso sí, a nadie le cabe duda que la base científica del Blue Monday es, por decirlo menos, escasa, pero sí que es cierto que su conmemoración es un momento para los negocios de hacer dinero, ya que su génesis tiene esencia publicitaria, comercial.

La fórmula secreta que originó la existencia del Blue Monday en Estados Unidos

Ahora bien, si te preguntas cuál fue la fórmula que empleó Arnall para determinar que el tercer lunes de enero como el más deprimente del año, debes saber que se basó en diversos factores que los utilizó en su famosa "ecuación matemática", que son: