TRAGEDIA MORTAL en Walmart de Reno tras accidente que dejó gravemente herido a niño de 8 años en tienda de Nevada
La identidad del menor de edad no ha sido revelada por el Departamento de Policía de Reno tras el accidente en el Walmart de 250 Vista Knoll Parkway.
Un terrible suceso tuvo lugar en el estacionamiento del Walmart de Reno, Nevada, Estados Unidos, cuando se reportó un accidente automovilístico del cual resultó gravemente herido un niño de 8 años, por lo que el menor se encuentra bajo supervisión médica en un hospital de la zona.
Niño de 8 años heridos tras accidente en estacionamiento de Walmart de Reno
De acuerdo al parte policial, el accidente tuvo lugar al promediar la 1:20 p.m. del sábado 17 de enero de 2026, en la tienda minorista ubicada en 250 Vista Knoll Parkway. A la zona llegaron agentes del Departamento de Policía de Reno, pero también personal del Departamento de Bomberos de Truckee Meadows y REMSA.
El Departamento de Policía de Reno está llevando a cabo la investigación del caso. (Foto: RPD)
De acuerdo a lo relatado por el Equipo de Investigación de Accidentes Graves (MAIT) del Departamento de Policía de Reno quienes llevan a cargo las averiguaciones, revelaron que el conductor que perpetró el accidente se mantuvo en la zona del incidente y, además, está cooperando con todo lo que solicitan las autoridades.
Vale recordar que la policía local no ha revelado la identidad del niño de 8 años, solo revelaron que fue trasladado a un hospital cercano para ser tratado, así como asegurar que el incidente no está relacionado con el exceso de velocidad ni la incapacidad de conducir del conductor.
De momento, el estado de salud del pequeño es desconocido.
