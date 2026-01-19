Alerta a inmigrantes en California: regalarán carritos de comida a vendedores ambulantes y así puedes obtener uno gratis

El condado de Los Ángeles puso en marcha una iniciativa sin precedentes destinada a vendedores ambulantes que desean regularizar su actividad y acceder a mejores oportunidades económicas. A través de un programa financiado con fondos públicos, se entregarán carritos de comida completamente equipados a trabajadores que cumplan con determinados criterios.

La medida es impulsada por el Department of Economic Opportunity (DEO), que destinará cerca de 2,8 millones de dólares para beneficiar a 280 comerciantes que operan en zonas no incorporadas del condado. El anuncio fue difundido por Telemundo, generando gran expectativa entre comunidades inmigrantes.

Según explicaron las autoridades, el plan conocido como Sidewalk Vending Cart Program busca ordenar la venta en la vía pública, garantizar condiciones sanitarias adecuadas y fomentar el emprendimiento local sin excluir a personas por su situación migratoria.

¿Quiénes pueden postular?

Los interesados deben completar un formulario disponible en el sitio oficial del programa, donde se solicita información personal básica y datos de residencia. Entre los requisitos principales se destacan:

Trabajar en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles

Tener ingresos anuales inferiores a USD 75.000

Estar dispuestos a cumplir con las normativas locales

El estatus migratorio no es un factor excluyente, aclararon desde el organismo.

¿Qué incluye el beneficio?

Además del carrito para la venta de alimentos, los seleccionados recibirán:

Registro oficial como vendedores

Capacitaciones y talleres educativos

Asistencia técnica para cumplir con regulaciones sanitarias

Acceso a recursos empresariales y apoyo continuo

No obstante, el DEO advirtió que los cupos son limitados y que la asignación dependerá del nivel de elegibilidad y preparación de cada solicitante.

Organizaciones que respaldan el programa

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Inclusive Action for the City y Community Power Collective, entidades que trabajan directamente con vendedores ambulantes y ofrecen asesoría para la obtención de permisos y el uso legal de espacios públicos y privados en California.

Desde el DEO remarcaron que el objetivo central es “impulsar el espíritu emprendedor, proteger la salud pública y garantizar una convivencia segura entre vendedores, comercios formales y la comunidad”.