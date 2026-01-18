0
EN VIVO
Alianza Lima vs. Colo Colo por Serie Río de la Plata
EN DIRECTO
Boca Juniors vs Olimpia amistoso internacional

Golpe al mercado global: China desplaza a EE. UU. y concreta compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja en América Latina

Pekín cerró su primera adquisición de harina de soja argentina y reconfigura el mapa del comercio agrícola en plena tensión con Washington.

Dara Rojas
China concreta su primera compra histórica de harina de soja a Argentina.
China concreta su primera compra histórica de harina de soja a Argentina. | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

Por primera vez, China concretó una compra directa de harina de soja a Argentina, una operación por 30.000 toneladas que marca un cambio de rumbo en el comercio internacional de granos. La transacción, revelada por Reuters, se produce en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y apunta a diversificar proveedores clave para la seguridad alimentaria del gigante asiático.

Panhandle de Florida volvió a cubrirse de nieve por segundo año consecutivo

PUEDES VER: ALERTA crimen atroz: hombre podría recibir cadena perpetua tras asesinar a cinco de sus hijos, todos menores de seis meses

Un movimiento inédito que rompe una tradición

Aunque Pekín habilitó la importación de harina de soja argentina en 2019, nunca había avanzado con compras efectivas. El acuerdo actual firmado por varios fabricantes chinos prevé embarques en julio y llegada en septiembre, tras los controles sanitarios y de cuarentena. El precio pactado ronda los US$360 por tonelada bajo modalidad costo y flete.

Estados Unidos

Pekín busca nuevos proveedores en plena tensión con EE. UU.

Por qué importa y mucho

China suele priorizar la importación de poroto de soja para procesarlo localmente, principalmente desde Brasil y EE. UU. Este viraje sugiere una estrategia más flexible frente a posibles interrupciones del suministro y a los aranceles cruzados. Fuentes del sector señalan que la operación funciona como “prueba piloto”: si supera los controles, podría abrir la puerta a contratos recurrentes.

Argentina refuerza su rol exportador

Para Argentina, principal exportador mundial de harina de soja, el acuerdo representa una señal potente. El subproducto es una de las mayores fuentes de divisas del país y este ingreso al mercado chino podría ampliar volúmenes y destinos. En 2024, China importó apenas 30.000 toneladas de harina de soja en total (mayormente desde Dinamarca), exactamente el volumen que ahora compra a Argentina en una sola operación.

Destino y próximos pasos

El cargamento tendría como destino la provincia de Guangdong, un polo industrial clave. De aprobarse sin contratiempos, el precedente podría consolidar una nueva etapa en la relación comercial bilateral y reordenar flujos en el mercado global de proteínas vegetales.

En síntesis, el acuerdo no solo mueve toneladas: mueve estrategia. China gana margen de maniobra; Argentina, una ventana histórica; y el tablero agrícola mundial, un nuevo equilibrio.

Lo más visto

  1. MUCHO CUIDADO en Walmart de Medina Township con degenerado sujeto que grababa menores de edad en baño de tienda de Ohio

  2. ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts

  3. INDIGNACIÓN en Walmart de Minneapolis: ACUSAN a mujer de robar más de $1,700 en Little Falls y podría enfrentar cinco años de PRISIÓN

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano