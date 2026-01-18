ALERTA clima extremo: Florida vuelve a cubrirse de nieve por segundo año seguido y estas zonas fueron las más afectadas

El invierno volvió a romper esquemas en Florida. Durante la madrugada y mañana del domingo, una nevada poco común cubrió amplias zonas del noroeste del estado, marcando el segundo año consecutivo en que este fenómeno se repite en la región. La escena fue inédita: carreteras, playas y áreas urbanas amanecieron con un manto blanco en un territorio más asociado al sol y al calor.

¿Dónde nevó y cuánta nieve cayó?

Las mayores afectaciones se concentraron en el Panhandle de Florida, donde varias localidades reportaron acumulaciones que oscilaron entre 2,5 y 5 centímetros. Comunidades como Laurel Hill, DeFuniak Springs, Chipley, Marianna, Crestview, Pace y Navarre Beach registraron copos intensos y persistentes durante varias horas.

Carreteras y playas amanecieron blancas en el noroeste de Florida.

Uno de los puntos más críticos fue el corredor de la interestatal I-10, donde la nieve llegó a cubrir el asfalto y zonas verdes, aumentando el riesgo para los conductores. En sectores costeros, el contraste fue aún más impactante: arena blanca mezclada con nieve a orillas del Golfo de México.

Zonas más afectadas y respuesta oficial

Los condados de Walton, Okaloosa, Santa Rosa y Jackson estuvieron entre los más golpeados por la nevada. Ante el descenso de temperaturas y la posibilidad de formación de hielo, las autoridades emitieron advertencias por clima invernal y reforzaron los operativos de seguridad vial.

El Departamento de Transporte estatal desplegó equipos desde la medianoche para monitorear más de 500 puentes y puntos críticos, ante el riesgo de placas de hielo que pudieran provocar accidentes.

Sorpresa y viralización en redes

El fenómeno no tardó en inundar las redes sociales. Residentes compartieron imágenes de palmeras cubiertas de nieve, autos completamente blancos y piscinas congeladas. “Estaba helado allá afuera”, escribió una vecina de Santa Rosa Beach, mientras meteorólogos locales destacaban lo inusual del evento para esta parte del país.

Un antecedente reciente que hizo historia

La nevada cobró mayor relevancia por producirse apenas un año después del récord histórico registrado en enero de 2025, cuando zonas del Panhandle, como Pensacola, acumularon más de 22 centímetros de nieve, superando marcas del siglo XIX.

Aunque desde finales del siglo XIX se han documentado decenas de episodios de nieve en Florida, la mayoría fueron breves y con acumulaciones mínimas. Lo ocurrido en 2025 y 2026 confirma que estos eventos extremos, antes excepcionales, empiezan a repetirse con mayor frecuencia en el estado.