¡Atención! Una serie de publicaciones en las diversas plataformas ha ocasionado gran preocupación entre las comunidades inmigrantes en Texas, esto debido a los rumores sobre supuestas redadas "puerta por puerta" en la zona, llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas especulaciones han hecho que numerosas familias empiecen a cuestionarse si ICE tiene la autoridad para tocar cualquier puerta y solicitar documentos migratorios sin contar con una orden judicial. ¿Es posible? Esto dicen los especialistas en inmigración.

Las supuestas redadas de ICE "puerta por puerta" y lo que prohíbe la ley en Texas

Recientemente, el medio Univision 41 intentó verificar las afirmaciones sobre estas presuntas últimas redadas de inmigración directamente con el ICE en San Antonio, pero se obtuvo ninguna respuesta. Por ello, la cadena internacional se comunicó con expertos legales para esclarecer la situación legal en torno a este tipo de operativos.

El abogado de inmigración en Texas, Haim Vasquez, señaló públicamente que no existe evidencia que respalde o apoye la realización de redadas masivas en domicilios, como sugieren ciertos mensajes virales. Además, resaltó que tales acciones serían ilegales.

"Es inconstitucional que ICE o cualquier agencia del orden público lleve a cabo redadas de puerta a puerta. Para proceder, necesitarían una orden judicial o contar con información concreta que indique que la persona buscada se encuentra en esa propiedad", mencionó el abogado. Vasquez.

Además, el experto en inmigración destacó que una orden administrativa de inmigración no equivale a una orden judicial y no obliga a los residentes a permitir el ingreso de los agentes federales.

Esto debes hacer si un agente llega a tu domicilio

Según lo expuesto por el abogado, al recibir una visita inesperada, es necesario seguir con los siguientes pasos:

Se debe indagar sobre el motivo de la misma y la identidad de la persona que se busca.

Antes de abrir la puerta, es recomendable solicitar una orden judicial firmada por un juez, ya que no estás obligado a permitir el acceso si no se presenta un documento válido.

Es crucial no entregar documentos ni firmar ningún tipo de acuerdo sin la asesoría de un abogado.

Se sugiere consultar con un abogado especializado en inmigración y establecer un plan familiar de emergencia.

Designar a un adulto de confianza para el cuidado de los hijos en caso de una detención también es una medida prudente.

Es muy importante verificar la información antes de difundir alertas en redes sociales.

Vázquez también resaltó que, aunque cualquier persona sin estatus migratorio puede enfrentar riesgos legales, esto no anula las protecciones constitucionales que se aplican dentro de un domicilio.