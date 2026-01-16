ALERTA en EE. UU.: retendrán INDEFINIDAMENTE el pasaporte de ciudadanos y extranjeros que tengan estos modelos
Una normativa federal afecta a ciudadanos y extranjeros durante la renovación del pasaporte y podría dejarte sin permiso para viajar.
Viajar dentro o fuera de Estados Unidos podría volverse imposible para miles de personas si no cumplen con un requisito obligatorio durante la renovación del pasaporte. Las autoridades federales advierten que, en ciertos casos, el documento puede quedar retenido por tiempo indefinido, dejando al titular sin posibilidad legal de cruzar fronteras.
La medida impacta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados, y se aplica principalmente a quienes realizan el trámite por correo.
Un error en el trámite puede dejarte sin pasaporte en Estados Unidos.
¿Por qué el Gobierno retiene los pasaportes?
Según las disposiciones vigentes, toda persona que renueve su pasaporte fuera de línea debe entregar el documento anterior como parte del proceso. Esta política busca:
- Evitar la existencia de pasaportes duplicados
- Reforzar los controles de identidad
- Garantizar que solo haya un documento válido por persona
El Departamento de Estado de EE. UU. explica que el pasaporte antiguo se devuelve posteriormente en un envío separado, una vez emitido el nuevo.
Cuándo el pasaporte queda retenido sin fecha
El problema surge cuando, tras recibir el pasaporte anterior, las autoridades detectan errores o documentos faltantes. En esos casos:
- El pasaporte no se devuelve de inmediato
- El trámite queda en pausa
- El documento puede quedar retenido sin un plazo definido
Si la persona no corrige la solicitud o no envía la información requerida, la renovación puede ser rechazada, dejando al viajero sin un pasaporte válido.
Qué debes hacer para evitar bloqueos
Quienes no califican para renovar en línea deben enviar por correo un expediente completo que incluya:
- El pasaporte anterior (libreta o tarjeta)
- El Formulario DS-82 debidamente completado
- Una fotografía reciente
- Documentos adicionales si hubo cambio de nombre
- El pago de las tarifas oficiales
No entregar el pasaporte previo o enviar la documentación incompleta anula el trámite automáticamente.
Advertencia final
Mientras el pasaporte esté retenido o el trámite sea rechazado, la persona no podrá salir ni ingresar legalmente a Estados Unidos. Por eso, las autoridades recomiendan revisar cada requisito antes de enviar la solicitud y responder de inmediato a cualquier notificación oficial.
