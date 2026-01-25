- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs U Católica
- Barcelona vs Real Oviedo
- Boca Juniors vs Riestra
- Bolivia vs México
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA por TIROTEOS en Minneapolis: conoce las CONSECUENCIAS LEGALES para los agentes de ICE tras la muerte de dos ciudadanos
Dos tiroteos mortales en Minneapolis han puesto a los agentes de ICE en el centro de un debate legal y político sobre el uso de la fuerza.
Dos recientes incidentes en Minneapolis han generado preocupación nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
PUEDES VER: ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden
Los eventos ocurrieron en el marco de la política del presidente Donald Trump contra la inmigración, y han desatado cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y las posibles repercusiones legales.
Tiroteos fatales en Minneapolis
El primero de los incidentes involucró a Renee Good, de 37 años, quien fue abatida el 7 de enero mientras estaba en su automóvil. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente realizó "disparos defensivos" después de que Good intentara atropellarlo. Sin embargo, los videos verificados por medios como Reuters parecen contradecir la versión oficial.
Consecuencias legales para agentes del ICE tras tiroteos fatales en Minnesota.
En un segundo incidente, Alex Pretti, también de 37 años, murió el 24 de enero tras un enfrentamiento con agentes del ICE. Las autoridades alegaron que Pretti portaba un arma y se resistió violentamente, aunque los videos muestran que sostenía un teléfono mientras intentaba ayudar a manifestantes que los agentes empujaron al suelo. Ambos casos han sido objeto de protestas y debates públicos sobre la actuación de los agentes federales.
Repercusiones legales para los agentes de ICE
En Minnesota, la ley sobre el uso de la fuerza permite la fuerza letal únicamente si un agente razonable cree que es necesario para protegerse a sí mismo o a terceros de muerte o lesiones graves. A nivel federal, la norma es similar, pero los agentes del ICE gozan de inmunidad por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Si el estado intentara procesarlos, los agentes podrían trasladar el caso a tribunales federales y alegar inmunidad judicial. Además, los fiscales federales podrían presentar cargos, aunque es raro y difícil de probar que un agente actuó con desprecio imprudente por los límites legales de su autoridad.
En paralelo, los familiares de las víctimas podrían intentar demandas civiles por daños, pero la inmunidad cualificada de los funcionarios federales limita estas acciones, salvo que se demuestre violación clara de derechos constitucionales.
- 1
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: esto puede pasar si no le abres la puerta a agentes del ICE
- 2
¡EMERGENCIA por tormenta invernal! Apagones, caos y daños: los CONTACTOS CLAVE para pedir ayuda en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut
- 3
¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90