¡LO ÚLTIMO! Donald Trump revela el nombre del ARMA SECRETA que usó para CAPTURAR a Nicolás Maduro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ofreció nuevos detalles sobre un nuevo dispositivo militar secreto que, según afirmó, jugó un papel clave en la operación del pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela, que terminó con la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En una reciente entrevista concedida a New York Post, Trump reveló el nombre del artefacto y señaló que no puede ofrecer información técnica debido a su carácter clasificado.

Trump revela el nombre del arma secreta que usó para capturar a Maduro

Se trata del "Desconcertador", conocido en inglés como "The Discombobulator", un dispositivo cuya tecnología inutilizó los sistemas de defensa venezolanos en el momento clave de la operación. De acuerdo con el mandatario, esto provocó que los equipos de defensa del régimen de Maduro dejaran de funcionar justo cuando las fuerzas estadounidenses comenzaron el despliegue, dificultando cualquier respuesta armada por parte de las fuerzas leales al expresidente venezolano.

Trump revela la misteriosa arma usada en la operación que capturó a Nicolás Maduro.

Según el relato de Trump, incluso los sistemas con cohetes de origen ruso y chino no llegaron a activarse, lo que facilitó el ingreso de helicópteros estadounidenses y la captura de Nicolás Maduro sin bajas estadounidenses. Trump afirmó que, ante la aparente falla de los sistemas defensivos, las fuerzas venezolanas "presionaron botones y nada funcionó", destacando el impacto estratégico del arma secreta en la operación.

Las especulaciones sobre la tecnología

Aunque Trump no ofreció detalles técnicos, varios medios han señalado que la naturaleza del arma es objeto de especulación. Algunas versiones apuntan a que podría tratarse de un sistema capaz de deshabilitar electrónicos o interferir con las defensas enemigas, aunque no hay confirmación oficial sobre su funcionamiento exacto.

Testimonios no verificados de personal venezolano mencionan fallas repentinas en sistemas de radar y defensas, lo que habría incrementado el caos durante el operativo.