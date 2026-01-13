MALA SUERTE para Nicolás Maduro: abogado intentó representarlo, pero un juez en Manhattan lo retiró por no tener autorización

Un juez federal en Manhattan tomó una decisión clave este lunes al retirar del caso a Bruce Fein, el abogado que había intentado representar a Nicolás Maduro en su proceso penal ante un tribunal de Estados Unidos.

La determinación se produjo porque Fein no tenía autorización directa del propio exmandatario venezolano para asumir su defensa, algo indispensable en un caso federal.

El conflicto entre abogados y la decisión del juez

El 5 de enero, Barry J. Pollack, abogado penalista con amplia experiencia en casos federales, notificó oficialmente su intención de representar a Maduro y lo acompañó durante la audiencia inicial ante el tribunal. Al día siguiente, Bruce Fein, un abogado veterano y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó documentos ante la corte indicando que también actuaba como defensor del exlíder venezolano.

Un abogado intentó representar a Maduro, pero el juez lo rechazó por no tener autorización.

El tribunal llegó a aceptar inicialmente su solicitud para intervenir en el caso. Sin embargo, Pollack informó al juez Alvin K. Hellerstein que Maduro no conocía a Fein, no había tenido comunicación con él y no lo había autorizado a actuar como su abogado, tras consultarlo directamente con su cliente. Con base en esa confirmación, Pollack solicitó que la admisión de Fein fuera anulada.

Argumentos y rechazo judicial

Fein no negó que no hubiera tenido contacto directo con Maduro. En sus documentos, sostuvo que actuó de buena fe tras recibir información de personas cercanas al entorno del expresidente, quienes, según dijo, le indicaron que Maduro deseaba su asistencia legal. Además, solicitó al juez una entrevista privada con el exmandatario para confirmar directamente a quién deseaba como abogado.

El juez Hellerstein rechazó esa petición, señalando que solo el propio acusado puede otorgar autorización a un abogado para representarlo en la corte. En su fallo, aclaró que terceras personas no tienen esa facultad para hacerlo, incluso si alegan estar cerca del acusado o de su familia. "Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo directamente; mientras eso no ocurra, el abogado no puede presentarse por iniciativa propia como su defensor", indicó el juez.

Con esta orden, Fein quedó formalmente fuera del caso y Pollack permanece como el único abogado reconocido por el tribunal para representar a Maduro.