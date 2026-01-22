El dólar SE DESPLOMA: tensiones entre Donald Trump y Europa sacuden los mercados globales

El dólar estadounidense sufrió una caída histórica en medio de crecientes tensiones entre Donald Trump y líderes europeos por la adquisición de Groenlandia y la amenaza de nuevos aranceles. La depreciación de la moneda refleja la incertidumbre global y un resurgimiento de la estrategia conocida como "Vender América", con inversionistas vendiendo acciones, bonos y dólares al mismo tiempo.

La reacción de los mercados fue inmediata: los principales índices de Wall Street sufrieron su peor jornada desde octubre, mientras que los activos refugio, como el oro y la plata, se dispararon ante la aversión al riesgo.

Wall Street y el dólar bajo presión

El Dow Jones cerró con una caída de 871 puntos, equivalente al 1,76%, mientras que el S&P 500 retrocedió un 2,06% y el Nasdaq Composite perdió un 2,39%, borrando las ganancias acumuladas en lo que va del año. Paralelamente, el índice del dólar, que mide su fortaleza frente a seis divisas principales, cayó un 0,8%, marcando su peor día desde agosto.

El dólar sufre su peor caída mientras las tensiones entre Trump y líderes europeos sacuden los mercados globales.

El euro, en contraste, subió un 0,65%, reflejando el desplazamiento de capitales hacia monedas percibidas como más seguras en medio de la crisis. En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,29% y el del bono a 30 años alcanzó 4,92%, niveles que no se veían desde septiembre, aumentando la presión sobre los activos estadounidenses.

Factores globales y geopolíticos

El repunte de la aversión al riesgo estuvo vinculado no solo a las tensiones transatlánticas, sino también a movimientos políticos en Japón, donde la elección anticipada y la propuesta de recortar temporalmente los impuestos sobre alimentos generaron nerviosismo en los mercados de bonos.

Expertos señalan que la caída del dólar indica que los inversionistas buscan reducir su exposición a activos estadounidenses en un entorno volátil. Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, destacó que esta dinámica refleja un mercado global que evalúa la confiabilidad de Estados Unidos como refugio seguro.

El índice VIX, conocido como "el medidor del miedo", subió un 28%, registrando su mayor salto en un solo día desde octubre y marcando niveles de volatilidad elevados por primera vez desde noviembre.

Perspectivas y riesgos

Los analistas advierten que la situación podría prolongarse, dependiendo de la respuesta de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto al uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia por parte de Trump para imponer aranceles. Además, la posibilidad de represalias europeas, incluidas medidas conocidas como "instrumento contra la coerción", añade presión sobre el dólar y los mercados globales.

Carsten Brzeski, jefe de macroeconomía de ING, afirmó que las tensiones están empujando la relación transatlántica hacia una crisis, con consecuencias negativas tanto para Europa como para Estados Unidos. Mientras tanto, los inversionistas permanecen atentos a cualquier señal que pueda estabilizar la moneda estadounidense y reducir la volatilidad en los mercados.