¡Atención! Un nuevo proyecto de ley en la Legislatura del estado de Nueva York tiene como finalidad cambiar la normativa actual y permitir la presencia legal de gatos en tiendas minoristas, incluidas bodegas. La propuesta en mención establece, además, normas básicas de salud y seguridad para estos animales.

Cabe precisar que la iniciativa no solo reconoce a los felinos como efectivos controladores de plagas, sino que también los considera como mascotas que merecen el mismo nivel de cuidado que aquellos que habitan en apartamentos de zonas como el Upper West Side, Jackson Heights o Washington Heights. A continuación más detalles.

Nueva York: permitirán la presencia de gatos en tiendas con normas de salud y seguridad para ellos

Recientemente, se conoció más actualizaciones sobre este proyecto de ley, iniciado por la asambleísta estatal Linda Rosenthal, representante del Upper West Side, quien es la impulsora de esta propuesta. Esta esperada ley fue presentada en mayo de 2025 y ha llegado hace poco al Comité de Agricultura de la Asamblea, un paso crucial antes de la votación.

Vale mencionar que el objetivo es que el Departamento de Agricultura y Mercados del estado establezca estándares específicos de cuidado para los gatos en comercios, garantizando así una regulación uniforme en todo Nueva York, desde Manhattan hasta Buffalo.

Nueva York: proyecto de ley permitirá la presencia de gatos en tiendas con normas de salud y seguridad para ellos.

Si el proyecto se aprueba, los denominados "bodega cats" deberán cumplir con una serie de requisitos que incluyen controles veterinarios periódicos, vacunación obligatoria y la esterilización o castración, similar a lo que se exige a las familias que adoptan animales de refugios.

Asimismo, se establecerán directrices sobre la alimentación adecuada, el acceso constante a agua limpia y condiciones mínimas de higiene en los locales, garantizando así que los felinos puedan vivir de manera saludable y sin causar problemas de salud pública.

"Zona de gatos" en establecimientos de Nueva York

Uno de los aspectos más debatidos en este proyecto de ley es la implementación de una "zona para gatos", un área segura y confortable, alejada de las secciones de preparación y almacenamiento de alimentos. Este espacio permitirá a los gatos descansar sin estrés, lejos del constante movimiento de clientes y del ruido de las cajas registradoras.

La creación de esta "cat zone" formaliza prácticas que muchas bodegas de barrio ya realizaban de manera intuitiva, al reservar un pequeño rincón con una caja, una manta o una cama improvisada para el gato que custodia la tienda estadounidense.