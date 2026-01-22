Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos anunció que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) llevará a cabo un registro y análisis de las transacciones financieras de ciudadanos y extranjeros que superen una cantidad específica de ingresos. Esta medida se aplicará a aquellos que realicen un número significativo de operaciones relacionadas con ventas, servicios o actividades comerciales.

EE. UU. inicia investigación contra extranjeros que tengan esta suma de dinero en sus cuentas

La medida tiene como finalidad fortalecer los controles fiscales sobre los ingresos no declarados, especialmente aquellos que se gestionan mediante las cuentas bancarias y plataformas digitales. Las autoridades han señalado que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un mecanismo de fiscalización diseñado para identificar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones de ingresos.

EE. UU. inicia investigación contra extranjeros que tengan esta suma de dinero en sus cuentas.

El registro se activa cuando una persona supera simultáneamente dos umbrales: ingresos brutos de 20.000 dólares y 200 operaciones en un año calendario. Este enfoque se centra en individuos que brindan servicios, venden productos, trabajan como freelancers, comerciantes o realizan actividades económicas de manera recurrente, independientemente de su estatus formal como "empresarios".

Cabe precisar que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recibirá información importante sobre depósitos y pagos derivados de ventas, servicios y actividades comerciales, abarcando ingresos procesados tanto por bancos como por plataformas de pago.

Esto sucede sí hay diferencias o faltas de declaración

El IRS tiene la facultad de actuar si identifica discrepancias entre la información reportada y los registros contables. En tales situaciones, puede emitir avisos de verificación, llevar a cabo auditorías y determinar deudas que incluirán intereses acumulados.

En otros casos, el organismo podría recurrir a medidas de cobro forzoso para recuperar los montos adeudados.