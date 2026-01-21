A pocos días de que se inicie la temporada de impuestos en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió un preocupante anuncio para todos sus contribuyentes: se ha advertido sobre un error frecuente que cometen los contribuyentes, el cual podría ocasionar demoras en la recepción de sus reembolsos. ¿De qué se trata?

Alerta con IRS: este preocupante error ocasionará un retraso de 21 días en el reembolso

Es importante conocer que la nueva temporada de declaración de impuestos para la mayoría de los contribuyentes empieza este 26 de enero. No obstante, aquellos que cuenten con un ingreso bruto ajustado de hasta 89.000 dólares han podido comenzar a presentar su declaración sin costo desde el 9 de enero.

Bajo esta situación, muchos contribuyentes han cometido ciertos errores al presentar su declaración, ya que hay numerosos detalles a considerar. Para quienes optan por la presentación electrónica, este método suele detectar errores comunes y rechazar las declaraciones en el momento de su envío.

En tanto, en el caso de que se presente la declaración por correo, el IRS se encargará de revisar el documento y señalará cualquier error. Entre los errores más frecuentes y más notorios se encuentran los denominados "errores matemáticos", así como errores simples, como ingresar incorrectamente el número de Seguro Social o escribir mal el nombre.

Si el IRS evidencia estas fallas en la información, como el número de Seguro Social o los datos de dependientes, podría ocasionar retrasos en el reembolso, que generalmente se procesa en un plazo de 21 días tras la presentación. En caso de que el IRS realice últimas actualizaciones en la declaración, se enviará una carta al contribuyente solicitando la corrección del problema en dos meses. (60 días).

IRS: ¿Qué otras razones ocasionarían atrasos en tu reembolso?

A continuación, otros de los motivos por los que ya no podrías recibir tu reembolso a tiempo: