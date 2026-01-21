IMPERDONABLE lo de ICE en Minnesota! Detienen y apuntan con arma a policía fuera de servicio por "perfil racial" en Minneapolis

El brazo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) parece no medirse en sus intervenciones, al punto que policías de Minneapolis han denunciado que federales detuvieron y apuntaron a uno de sus oficiales mientras estaba fuera de servicio, escalando un poco más la indignación de un sector importantes de la población en Minnesota, Estados Unidos.

ICE detiene y apunta a oficial fuera de servicio en Minneapolis

De acuerdo a los agentes del orden, este hecho, como muchos otros están guiados por estereotipos, acusando que su fundamento para detenciones en el "color de piel": "Están siendo detenidos sin motivo alguno y se les obliga a presentar documentación para determinar si están aquí legalmente", dijo el jefe del Departamento de Policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Asimismo, recalcó en más de una vez que estos sucesos ocurrieron mientras los oficiales estaba fuera de servicio, así como apuntar a que las detenciones tiene como objetivo inequívoco las personas de color.

El más reciente tiene que ver con una agente de Brooklyn Park quien fuera acorralada por los de ICE, le pidieron documentos, a la vez que tenían las armas desenfundadas, al punto que uno de los federales le arrancó el smartphone de su mano cuando quiso grabar la intervención: "Ojalá pudiera decirles que este fue un incidente aislado (...) Si les está sucediendo a nuestros oficiales, me duele pensar en cuántos miembros de nuestra comunidad son victimas de esto a diario. Esto tiene que parar", acotó Bruley.

DHS asegura que incidente con policía de Minneapolis nunca ocurrió

USA Today habló con el Departamento de Seguridad Nacional sobre este caso, ante lo cual dijeron: "El DHS no ha podido encontrar ningún registro de que ICE o la Patrulla Fronteriza hayan detenido o interrogado a un agente de policía. Sin un nombre, no podeos verificar estas afirmaciones".

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha defendido en todo momento el accionar de los oficiales de las agencias migratorias: "En cada situación, aplicamos medidas de seguridad específica. Si estamos e un objetivo y realizando una operación, es posible que haya personas alrededor del delincuente a quienes les preguntamos quiénes son y por qué están allí, y les pidamos que verifiquen su identidad".

El 20 de enero de 2026, el jefe del Departamento de Policía de Saint Paul, Axel Henry, en conferencia de prensa, de mostró preocupado por la presencia federal: "Hemos tenidos empleados en nuestra ciudad que han experimentado algunas de las mismas cosas. Afortunadamente, no con armas de fuego, sino con controles de tráfico que, claramente, excedían los límites de lo que los agentes federales tienen permitido hacer (...) Estos procesos están fallando claramente si se detiene, se detiene o se incauta a ciudadanos estadounidenses. Esto no puede suceder", sentención.