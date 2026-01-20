Este 24 de enero, Walmart ofrecerá exámenes y vacunas contra la gripe gratuitos.

¡Gran noticia para ciudadanos y extranjeros en EE. UU.! Recientemente, continuando con su compromiso, Walmart ha confirmado una esperada jornada de salud para este sábado 24 de enero, en la que ofrecerá exámenes de detección gratuitos y vacunas contra la gripe sin costo alguno.

Cabe precisar que esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios de salud esenciales para toda la comunidad, promoviendo la prevención de enfermedades. Todos los interesados pueden acudir a las tiendas participantes para beneficiarse de esta propuesta que beneficia la salud pública y el bienestar general. AQUÍ todo lo que debes saber.

Según información de la prensa internacional, entre ellos 'richlandsource.com', revelaron la decisión de Walmart, la empresa estadounidense que tiene como objetivo principal empoderar y dar campañas de prevención a los clientes. El evento de salud se presenta como una plataforma integral que reúne a los equipos de farmacia, visión y bienestar.

Es bueno señalar que este importante evento ofrece exámenes de salud esenciales, asesoramiento y acceso a vacunas a precios cómodos o incluso gratuitas.

En esta edición 2026, los asistentes recibirán cajas de muestra de bienestar, que incluyen refrigerios, suplementos y productos seleccionados por su alto valor nutricional, diseñados para fomentar hábitos saludables a lo largo de 2026. Además, Walmart ha implementado una reducción de precios en más de 1.000 productos relacionados con el bienestar.

Con esta llamativa iniciativa, la cadena ha reafirmado su total compromiso de ser un destino confiable para el bienestar, apoyando a la comunidad en la consecución de sus metas de salud para el próximo año.

Esta iniciativa figura desde el 2014

Bajo este contexto, es necesario recordar que, desde el 2014, los eventos de Walmart han brindado más de 5 millones de exámenes de salud GRATIS, apoyando a muchas comunidades del país americano, priorizando el bienestar y la salud de estas personas.

"Un nuevo año trae nueva motivación, y The Wellness Event es nuestra manera de ayudar a los clientes a convertir esa motivación en acciones significativas", señaló al respecto Kevin Host, vicepresidente sénior de farmacia en Walmart. Su declaración fue compartida por el medio en mención.