ALERTA con SNAP: autoridades reportan denuncias de ROBOS y ESTAFAS de los beneficios bajo esta modalidad
La policía de Des Moines alertó a la comunidad sobre un aumento en los casos de fraude relacionados con los beneficios del programa SNAP. ¿A qué se debe esto?
¡Mucha atención! Recientemente, la policía de Des Moines compartió el registro de alrededor de 50 denuncias relacionadas con el robo de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) desde que empezó este 2026. Este incremento en los reportes ha generado preocupación entre las autoridades. ¿Qué se ha revelado sobre estos delitos en este programa vital en EE. UU.?
SNAP: reportan denuncias de robos y estafas de los beneficios bajo esta modalidad
Los últimos informes de las autoridades y lo expuesto en 'desmoinesregister.com', revelaron que el robo de información de tarjetas EBT ha sido atribuido a la instalación de skimmers en las máquinas de tarjetas de crédito. El miércoles 21 de enero el sargento Paul Parizek, portavoz de la policía confirmó aquella situación.
SNAP: reportan denuncias de robos y estafas de los beneficios bajo esta modalidad.
Este fenómeno, que ha estado presente durante años, ha cobrado relevancia a inicios de este 2026, con un aumento en los reportes de tarjetas comprometidas en puntos de venta. Los skimmers, dispositivos que imitan las máquinas de tarjetas de crédito, se colocan de manera que quedan sobre el lector original, permitiendo que los delincuentes capturen la información al deslizar la tarjeta.
Al respecto, Parizek explicó que estos aparatos son fáciles de retirar, lo que dificulta su detección. En medio de este contexto, es bueno recalcar que en Iowa, las tarjetas EBT, que carecen de chip y requieren ser deslizadas, son especialmente vulnerables a este tipo de fraude.
Ante este contexto, el portavoz de la policía advirtió que los beneficios del programa SNAP, una vez robados, pueden ser utilizados por los delincuentes o vendidos a redes internacionales que fabrican tarjetas falsas. Asimismo, se ha observado que el problema no se limita a Des Moines, ya que se han reportado casos similares en todo el país americano.
¿Cómo evitar un robo SNAP?
Para protegerse de posibles robos de los beneficios de SNAP, es necesario tomar en cuenta ciertas recomendaciones, además de estar alerta ante la presencia de skimmers:
- El Departamento de Agricultura, encargado de supervisar el Servicio de Alimentos y Nutrición, ha aconsejado evitar el uso de PIN sencillos y sugiere cambiarlos de manera regular.
- Es esencial mantener el PIN en secreto y cubrir el teclado al ingresarlo.
- Es bueno recordar que los procesadores de EBT nunca solicitarán su número de tarjeta ni su PIN a través de llamadas telefónicas.
- Se recomienda a los beneficiarios revisar con frecuencia su cuenta EBT para identificar cualquier actividad o cargo sospechoso.
