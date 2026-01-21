SNAP 2026: montos confirmados por FAMILIA para beneficiarios de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania

Desde el 1 de enero de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de Estados Unidos viene aplicando diversos cambios que afectan a todos sus usuarios, pero si vives en estados como Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey, presta mucha atención porque hay modificaciones en los montos que recibirán los beneficiarios.

Pagos de SNAP por familia para Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania durante 2026

A grandes rasgos, los montos del SNAP para sus beneficiarios se calculan de acuerdo a las directrices federales que tienen en cuenta ítems como: tamaño del hogar, los ingresos económicos, y diversos gastos.

Asimismo, debes tener en cuenta que los pagos de este programa alimenticio en Estados Unidos es individualizado, por lo que la mayoría de usuarios no reciben el monto máximo permitido para el tamaño de su hogar.

Por ello, si vives en estados como Delaware, Pensilvania y Nueva Jersey, pero también en los demás estados de los Estados Unidos (así como Washington DC), entonces estos son los pagos por familia para este 2026:

1 persona: US$298 (hasta $6)

US$298 (hasta $6) 2 personas: US$546 (aumento de $10)

US$546 (aumento de $10) 3 personas: US$785 (aumento $17)

US$785 (aumento $17) 4 personas: US$994 (aumento $19)

US$994 (aumento $19) 5 personas: US$1,183 (aumento de $25)

US$1,183 (aumento de $25) 6 personas: US$1,421 (aumento de $31)

US$1,421 (aumento de $31) 7 personas: US$1,571 (aumento de $35)

US$1,571 (aumento de $35) 8 personas: US$1,789 (aumento de $33)

US$1,789 (aumento de $33) Cada persona adicional: + US$218

A tener en cuenta que los hogares más numerosos tienen derecho a prestaciones máximas más altas, mientras que los más pequeños reciben importes máximos más bajos. Estas cifras representan la prestación mensual máxima posible y se aplican únicamente a hogares con ingresos netos muy bajo o nulos.

Sin embargo, es importante conocer que los pagos en SNAP son mucho más altos en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes en los Estados Unidos, pero esto no es por mero capricho, sino porque en dichas zonas los costos por alimentos son más altos.

¿Cómo se calculan los montos que se pagan a SNAP en 2026?

Para saber cómo se calculan los beneficios de SNAP en los Estados Unidos, entonces debes tener en cuenta que estos toman en cuenta los ingresos netos del hogar luego de aplicar varias deducciones permitidas, que son:

Costos de vivienda y servicios públicos.

Gastos de cuidado infantil.

Gastos médicos para miembros del hogar de edad avanzada o discapacitados.

Ello nos lleva a afirmar que si hay una familia con el mismo número de miembros en el hogar, pueden recibir montos diferentes.

¿Qué puedo y que no pueden comprar los beneficiarios de SNAP en 2026?

Asimismo, desde el 1 de enero de 2026 aplica una serie de modificaciones a las cosas que puedes y no puedes comprar con los beneficios de SNAP. Entre lo que sí puedes adquirir, se encuentran artículos como comestibles, frutas, verduras, carne, pan, productos lácteos. Pero, lo que no puedes adquirir son: