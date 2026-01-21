ALERTA en Estados Unidos: millones deberán adelantar sus relojes y perderán una hora de sueño en esta fecha

El cambio de hora ya tiene fecha confirmada en Estados Unidos y volverá a modificar la rutina diaria de millones de personas. El horario de verano entrará en vigor el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a.m. los relojes deberán adelantarse una hora.

A partir de ese momento, las tardes tendrán más luz natural, mientras que las mañanas comenzarán más oscuras, un ajuste que impacta en horarios laborales, escolares, transporte y actividades cotidianas en casi todo el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el horario de verano se mantendrá activo hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse nuevamente una hora para regresar al horario estándar.

Vuelve el horario de verano: más luz por la tarde y menos sueño por la mañana.

Por qué existe el horario de verano en EE.UU.

El sistema tiene décadas de historia. Fue utilizado por primera vez durante la Primera Guerra Mundial como una forma de ahorrar energía, y más tarde quedó regulado por la Ley de Tiempo Uniforme de 1966. Años después, la Ley de Política Energética de 2005 amplió su duración hasta el esquema actual, que se extiende por casi ocho meses.

La supervisión del cambio horario recae en el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que sostiene que la uniformidad horaria facilita el comercio, los viajes y la coordinación nacional.

Estados y territorios que NO cambian la hora

Aunque la medida aplica en la mayoría del país, no todos ajustan sus relojes. Permanecen en horario estándar durante todo el año:

Hawái

Arizona (excepto la Nación Navajo)

Puerto Rico

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes de EE.UU.

En el caso de Arizona, solo la Nación Navajo adopta el horario de verano, mientras que el resto del estado mantiene la misma hora todo el año.

Un sistema que sigue generando debate

El horario de verano continúa siendo objeto de discusión política y social. En el Congreso se han presentado propuestas como el Sunshine Protection Act, que busca eliminar el cambio estacional y mantener una sola hora durante todo el año, pero hasta ahora ninguna iniciativa ha sido aprobada.

Pese a las críticas por su impacto en el descanso, la salud y la productividad, el sistema seguirá vigente en 2026 sin modificaciones, según reportes de USA Today y agencias federales.

Qué deben tener en cuenta residentes y visitantes

Las autoridades recomiendan:

ajustar relojes y dispositivos electrónicos

revisar horarios de trabajo, vuelos y transporte

planificar actividades con el nuevo horario

El adelanto de una hora puede parecer menor, pero suele sentirse especialmente durante los primeros días tras el cambio.