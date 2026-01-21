¡TENSIÓN en Minnesota! Maestra pelea fuertemente con alumno por muerte de Renee Good a manos de ICE: "No estás ganando la discusión"

La muerte de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha polarizado a la población de Minneapolis, siendo una muestra de esto un video que se hizo viral en redes sociales donde una maestra y su alumno tiene una acalorada pelea, donde la docente pierde los papeles porque el adolescente no piensa igual que ella.

Maestra discute acaloradamente con alumno por muerte de Renee Good a manos de ICE en Minneapolis

Heather Abrahamson, una profesora de estudios sociales de la escuela Becker, se mostró cada vez más agitada mientras argumentaba de forma insistente que Jonathan Ross, el agente de ICE que abrió fuego contra Good, usó fuerza letal innecesaria contra la mujer de 37 años.

El video publicado el martes 20 de X nos muestra la mujer diciendo: "Debería haber actuado así si realmente tenía miedo. Tu trabajo como policía es calmar al situación", pero segundos después, escuchamos al estudiante no identificado argumentar su punto de vista, pero la docente lo avasalla repitiendo en más de una ocasión que Ross "tuvo una fracción de segundo" para decidir si matar o no a la madre de 3 hijos.

Entonces, se puso más intensa, al punto que comenzó a lanzar comentarios peyorativos hacia el muchacho: "No, él tenía... no, no voy a discutir contigo", entonces el muchacho replicó: "estás discutiendo ahora mismo", pero la maestra volvió a la carga: "Porque, mira el video, él no estaba en peligro", pero lo dijo esto alzando la voz, visiblemente ofuscada.

"El hecho de que grites no significa que estés ganando una discusión", dijo el adolescente sin perder la calma, entonces, Abrahamson hizo un comentario que sienta bien en boca de un pedagogo: "Sí, solo porque estés vivo no significa que seas inteligente".

Segundo antes que acabe el video viral, se escucha a uno de los compañeros del muchacho hacerle esta pregunta: "¿Vas a aguantar eso, tío? Te acaba de llamar estúpido".

El New York Post, asegura que Heather Abrahamson, ya ha sido protagonista en otras polémicas por temas políticos, al punto tuvo algunos impasses con la junta escolar.