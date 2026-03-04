Mujer le cobra a voleibolista de San Martín en pleno partido: “Conchuda, págame”

0
Durante el partido entre San Martín vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley, una mujer increpó a una de las jugadoras desde las tribunas.

Mujer le cobro a jugadora de San Martín durante partido de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Libero/difusión
No fue para alentar a San Martín, sino más bien para cobrarle a una de las jugadoras del conjunto. Durante el desarrollo del partido entre 'Las Santas' y Circolo por la Liga Peruana de Vóley el pasado sábado 28 de febrero, se vivió un momento tenso desde las gradas cuando una mujer que asistió al Polideportivo Lucha Fuentes empezó a gritarle a una de las jugadoras.

En el video, difundido mediante la red social TikTok, se dejó en shock al público asistente, pues ante los gritos las jugadoras voltearon para ver de qué se trataba. No obstante, esta acción de la señora terminó obligando a que seguridad interviniera para detener el escándalo. En el video difundido por la usuaria Doris Lloclle, se escucha claramente cuando la mujer le grita: "Conchuda, págame, salada, has salado a San Martín, págame".

No obstante, a pesar de los intentos de algunos asistentes por calmarla, manifestándole que "no era el momento" para este tipo de reclamos, la mujer respondió: "Es que no me quiere pagar".

¿Quién fue la voleibolistas involucrada?

Tras la difusión del video, a la autora se le empezó a preguntar a quién iban dirigidos dichos reclamos. Aunque señaló que no conocía el nombre de la voleibolista involucrada, sí dio un detalle importante, pues indicó lo siguiente: "No sé el nombre, solo el número de camiseta: 6".

Con este dato, la ola de especulaciones no se hizo esperar y varios usuarios señalaron que podría tratarse de Simone Scherer, jugadora brasileña que llegó a San Martín en la temporada 2022/23. Sin embargo, hasta el momento, ni el club ni la jugadora señalada se han pronunciado sobre este escándalo.

