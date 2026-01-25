Podrían CERRAR EL GOBIERNO luego del segundo tiroteo mortal en Minneapolis a manos de ICE

El más reciente tiroteo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y que dejó como saldo la muerte de un enfermero, está llevando a varios a planear el cierre parcial del gobierno, algo que no solo podría detener el accionar de las agencias migratorias, pero también podría tener otras repercusiones negativas, como las del trimestre final del año pasado en Estados Unidos.

Demócratas podrían "cerrar el gobierno" tras muerte de enfermero en Minneapolis a manos de ICE

Y es que algunos demócratas se han visto consternados tras la muerte del enfermero Alex Pretti, por lo que, de acuerdo a semafor.com, este domingo por la noche un grupo de senadores liberales tendrán una reunión donde discutirán la posibilidad de un cierre parcial del gobierno.

Previo a esto, los republicanos tenían la propuesta de combinar los fondos del DHS con otros proyectos de ley de financiación de agencias que gozan de mayor popularidad entre los demócratas, pero tras el segundo tiroteo en Minneapolis, ese camino ya no es seguro, ya que el financiamiento podría seguir estancado tras la muerte de Pretti.

En ese sentido, un ejemplo de esta postura es la de la demócrata por Nevada, la senadora Catherine Cortez Masto, apoyó el año pasado para reabrir y financiar el gobierno, pero este 2026 aseguró que apoyará la financiación al resto del gobierno, pero no lo hará con el "actual proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional".

Tim Kaine, senador demócrata de Virginia, antes del asesinato de Pretti, dijo que no ayudaría a financiar a las agencias migratorias, en ese momento, tras la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE.

El mismo caso sucede con Jacky Rosen, demócrata por Nevada, quien acotó: "Votaría en contra de cualquier paquete de financiación gubernamental que contenga el proyecto de ley que financia a esta agencia (ICE), hasta que tengamos medidas de seguridad para reducir estos abusos de poder y garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia".

Desde la otra orilla, Susan Collins, presidenta republicana de Asignaciones del Senado, pidió a la administración Trump más información sobre el aumento de ICE en Maine, estado donde la agencia está aumentando su presencia de forma significativa.

¿ICE dejará de funcionar si se cierra el gobierno de forma parcial en EE. UU.?

Sin embargo, lo que se sabe es que varias agencias ya recibieron fondos por todo el año fiscal, gracias a un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso, uno firmado por Donald Trump en 2025, pero los demócratas podrían intentar eliminar la próxima semana al DHS de la legislación y financiar al resto del gobierno, pero ello va a requerir una mayoría en el Senado donde los demócratas poseen 47 votos.

Semafor.com destaca que, actualmente, los demócratas tienen escasa influencia en Washington, siendo una minoría en la Cámara de Representantes como en el Senado. De hecho, este medio desliza que un cierre del DHS no tendría un gran impacto, dado que los líderes republicanos aportaron miles de millones de dólares el año pasado en el marco de una reforma fiscal, dando luz verde a ICE para operar, inclusive, en medio del cierre gubernamental entre octubre-noviembre de 2025.