¡INDIGNANTE! EE. UU. deporta a inmigrante colombiana con 8 meses de embarazo: defensa denuncia RIESGO para ella y su bebé

El Gobierno de Estados Unidos deportó a una inmigrante colombiana con ocho meses de embarazo pese a que su defensa había presentado un recurso judicial alertando sobre un riesgo médico grave para ella y su bebé. El caso ha generado fuertes críticas por el trato brindado a la joven mientras permanecía bajo custodia migratoria.

La deportación se concretó el miércoles en un vuelo comercial rumbo a Colombia, aun cuando una jueza federal aprobó horas después una orden que buscaba frenar su expulsión. Para entonces, la joven ya había salido del país, según confirmó su abogado.

Deportación pese a alerta médica y reclamo judicial

La mujer, identificada como Zharik Daniela Buitrago Ortiz, de 21 años, había solicitado asilo en noviembre tras ingresar a Estados Unidos junto a su madre y hermanos, luego de que su padre fuera asesinado en Colombia, según explicó su defensa. Desde su llegada, permaneció en detención migratoria y fue trasladada a una instalación en Louisiana.

Inmigrante colombiana fue deportada de EE. UU. con ocho meses de embarazo.

De acuerdo con el abogado Anthony Enriquez, vicepresidente de Litigio del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy, la joven sufría dolores abdominales y de espalda durante su octavo mes de embarazo y no estaba recibiendo la atención médica adecuada. La defensa presentó una petición de habeas corpus en la que advirtió que una deportación aérea representaba un riesgo grave para su salud y la del bebé.

Posturas enfrentadas entre DHS y la defensa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que no existían registros de problemas médicos que impidieran la deportación y afirmó que la joven fue evaluada antes del vuelo. Además, aseguró que Buitrago Ortiz sería una presunta integrante de la banda Tren de Aragua y que habría reingresado ilegalmente a Estados Unidos tras una deportación previa.

La defensa negó categóricamente estas acusaciones y señaló que el Gobierno no ha presentado pruebas que las respalden. Enriquez indicó que la joven ya se encuentra en Colombia recibiendo atención médica, y subrayó que la prioridad es garantizar la salud de ella y de su hijo por nacer, mientras evalúan los próximos pasos legales.