El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una modificación significativa en la duración del permiso de residencia, una medida que responde a la creciente demanda de este estatus entre los extranjeros. Esta decisión se produce tras un ataque llevado a cabo por un inmigrante con dicho permiso, que tuvo como objetivo a miembros de la Guardia Nacional. Las nuevas políticas buscan reforzar la seguridad y establecer criterios más estrictos en la concesión de este tipo de permisos. Se espera que estas medidas generen un amplio debate sobre el impacto en la comunidad inmigrante y la seguridad nacional.

Trump modifica permiso y obliga a las personas que figuran en esta lista a abandonar EE. UU.

La reciente normativa, compartida por 'El Cronista' y otros medios, impacta de manera directa a miles de solicitantes que ya han presentado su formulario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para iniciar su proceso migratorio. Vale mencionar que todos los que no cumplan con los nuevos requisitos se verán obligados a abandonar el país.

En un contexto relacionado con la inmigración, el presidente Donald Trump generó gran preocupación entre los extranjeros al modificar la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD), esto luego de un ataque perpetrado por un asilado afgano contra autoridades federales.

Este documento, el cual hace posible que los beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos, anteriormente tenía una duración de cinco años, pero ahora se ha reducido a 18 meses. Este cambio afecta a todos los inmigrantes que realicen su solicitud bajo la nueva normativa, lo que representa una clara penalización para este grupo.

Recordemos que, desde la campaña presidencial de Trump, el republicano ha manifestado su intención de expulsar a la mayor cantidad posible de personas sin un estatus migratorio regularizado.

¿Quiénes son los más perjudicados con la medida?

A continuación, te revelamos cuáles son las categorías más afectadas y qué personas se encuentran en búsqueda de protección y estabilidad en un nuevo país:

Todos los inmigrantes que se les ha otorgado asilo, así como los que han sido admitidos como refugiados.

Un grupo significativo de individuos con solicitudes de asilo o de suspensión de expulsión que aún están en proceso de evaluación .

. Existen personas que han recibido la suspensión de deportación o expulsión, lo que les permite permanecer temporalmente en EE. UU.

Algunos inmigrantes tienen solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo el artículo 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como aquellos que buscan protección bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica, con solicitudes de suspensión de deportación o cancelación de expulsión.

Es bueno resaltar que estas categorías reflejan la complejidad del sistema migratorio y la búsqueda de seguridad por parte de muchas personas. Asimismo, es importante que sepas que, si el documento cumple con los 18 meses de vigencia, deberás solicitar de inmediato la renovación.