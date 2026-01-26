- Hoy:
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: exigen a Trump EXTENDER el permiso para este grupo LATINO y evitar deportaciones
Una legisladora del sur de Florida, EE. UU., ha pedido a Trump extender el TPS para los haitianos. ¿Cuándo es la fecha límite para evitar las deportaciones?
¡Mucha atención! Recientemente, la congresista demócrata de Estados Unidos, Frederica S. Wilson, expresó su total preocupación por la situación que atraviesan muchos inmigrantes haitianos, quienes enfrentan amenazas de deportación, a pocos días de que se acerque el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Con relación a ello, dirigió una carta al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios de su administración, exigiendo la ampliación del TPS para miles de ciudadanos haitianos. ¿Qué podría pasar con este grupo de extranjeros tras su solicitud?
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: esto puede pasar si no le abres la puerta a agentes del ICE
Exigen a Trump extender el TPS para este grupo latino y evitar deportaciones
Recientemente, se expuso la última acción que tomó la representante de la comunidad haitiana y congresista demócrata estadounidense, Frederica S. Wilson, quien denunció que sus electores están recibiendo correos electrónicos del Departamento de Seguridad Nacional que les instan a autodeportarse, advirtiéndoles sobre presuntos arrestos y deportaciones si no cumplen la solicitud.
Exigen a Trump extender el TPS para este grupo latino y evitar deportaciones.
"Mis electores haitianos están empezando a recibir correos electrónicos (...) instándolos a autodeportarse. Están aterrorizados", expresó en un comunicado público. Al respecto, la política Wilson señaló que no renovar el TPS para los haitianos sería un acto "inhumano" y "una sentencia de muerte" para este grupo de inmigrantes haitianos.
Cabe resaltar que la administración Trump, a finales de noviembre del 2025, anunció la finalización del TPS para los haitianos, a pesar de los informes de organizaciones internacionales como la ONU, que señalan que la situación en Haití es más peligrosa que nunca.
Vale precisar que esta drástica medida, que entrará en vigor el 3 de febrero, perjudicará a aproximadamente 500.000 haitianos y sus familias, siendo el sur de Florida el hogar de la mayor comunidad haitiana en Estados Unidos.
¿Qué se sabe sobre el TPS?
El TPS es establecido por el Congreso de Estados Unidos y es renovable cada 18 meses a discreción del ejecutivo. También hace posible que los inmigrantes de países que enfrentan desastres o violencia política puedan permanecer en el país americano sin temor a ser deportados, hasta que se considere seguro su regreso.
En el caso de Haití, el TPS se brindó luego del catastrófico terremoto de 2010, el cual ocasionó la sensible muerte de más de 200.000 personas.
