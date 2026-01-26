¿Pudo suceder una tragedia? Recientemente, una mujer de 39 años fue detenida de inmediato en Virginia Occidental, esto luego de supuestamente haber planeado reclutar a un grupo de personas para poder terminar con la vida del actual presidente de EE. UU., Donald Trump. La Oficina del Sheriff del Condado de Jackson compartió más detalles sobre este caso. ¿Qué cargos enfrentará?

Arrestan a mujer que intentó reclutar personas para acabar con la vida de Trump

'Weau 13 News' y otros portales internacionales compartieron información sobre la actual situación de Morgan Morrow, una mujer de 39 años que ahora enfrenta un cargo por amenazas terroristas tras ser acusada de reclutar a personas con la intención de perseguir y asesinar al actual mandatario de EE. UU., Donald Trump.

Las autoridades del Condado de Jackson señalaron que, con el paso de las horas, se brindarán más datos sobre la investigación. Por su parte, la oficina principal del sheriff señaló que la publicación que difundió Morrow en su cuenta oficial de Facebook "no pretendía ser una declaración de orientación política".

Al contrario, el post de Morrow generó miles de reacciones y fue difundido en las redes sociales por un lapso de más de doce horas, enviaba esta advertencia para el republicano: "Esta es una investigación criminal activa con preocupaciones documentadas y preocupantes".

Hasta el momento, la mujer detenida permanece en la Cárcel Regional del Centro Sur, sin posibilidad de fianza. No obstante, no se conoce más información al respecto ni su cuenta con antecedentes.

¿Por qué algunas personas quieren atentar contra la vida de Trump?

Bajo este contexto, es bueno saber que se han presentado varios intentos de atentado contra Donald Trump, los cuales evidencian una profunda polarización política y social en EE. UU., además de la presencia de una gran cantidad oponentes y enemigos.

Factores como la disponibilidad de armas, la influencia de redes sociales, la percepción extrema de sus políticas y sus medidas estrictas contra los inmigrantes, contribuyen a la violencia y a diversos planes de atentados por parte de sus opositores.