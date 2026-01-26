Atención, inmigrantes en EE. UU.: así es como residentes de Minneapolis ayudan discretamente a extranjeros

Mientras el aumento de las redadas de inmigración genera preocupación en Minneapolis-St. Paul, un grupo de residentes locales se ha organizado para ofrecer un apoyo silencioso pero efectivo a las familias inmigrantes afectadas. Con más de 2.000 agentes federales patrullando la región y más de 3.000 arrestos reportados desde principios de diciembre, la comunidad busca formas de proteger y asistir a quienes enfrentan la detención y la separación familiar.

Así es como los residentes de Minneapolis ayudan discretamente a inmigrantes frente a las redadas

Los vecinos de Minnesota han desarrollado diversas estrategias para ayudar a las familias inmigrantes. Según la Associated Press, estos esfuerzos incluyen pagar alquileres, entregar comidas caseras y coordinar arreglos de custodia para asegurar que los niños estén cuidados en caso de que sus padres sean detenidos.

La organización cristiana sin fines de lucro Source MN ha fortalecido su programa de banco de alimentos, alcanzando a cientos de familias inmigrantes que buscan refugio y apoyo. Martínez, madre de cinco hijos y voluntaria en Source MN, comentó a la Associated Press: "Recibo llamadas todos los días de familias que están aterrorizadas, y solo estamos tratando de ayudarlas tanto como podemos. Solo trato de traer esperanza, de decirles: 'Estamos aquí contigo'".

Estas acciones muestran cómo la comunidad local encuentra maneras de brindar seguridad y apoyo emocional, incluso frente a la presión que genera el aumento de la presencia de agentes federales.

Estrategias discretas para proteger a inmigrantes en Estados Unidos

Más allá de la asistencia material, los residentes también se han organizado para monitorear y contrarrestar la represión de manera más discreta. Esto incluye vigilancia comunitaria, acompañamiento a citas legales y la creación de redes de apoyo para mantener a las familias informadas sobre posibles riesgos.

La labor silenciosa de estas personas refleja un compromiso activo con la protección de los inmigrantes en el área de Minneapolis-St. Paul. Como destaca la Associated Press, la respuesta de los vecinos no solo cubre necesidades básicas, sino que también busca brindar tranquilidad y esperanza en momentos de incertidumbre.