- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Tormenta invernal pone en PELIGRO a conductores en EE. UU.: pasos CLAVE para sobrevivir si quedas varado
La nieve y el frío extremo convierten cualquier trayecto en una situación de riesgo. Estas son las medidas clave para proteger tu vida si tu auto en una tormenta.
La tormenta invernal que impacta a Estados Unidos, este fin de semana ha convertido las carreteras en escenarios de alto riesgo, incluso para los conductores mas experimentados. En cuestión de minutos, un trayecto rutinario puede convertirse en una emergencia, especialmente si el vehículo sufre una falla mecánica en medio de la nieve y las bajas temperaturas.
PUEDES VER: MALAS NOTICIAS en Estados Unidos: tormenta invernal histórica desata el caos y deja al menos 11 muertos
De acuerdo con el Servicio Meteorológicos, varios enfrentan temperaturas gélidas, nevadas intensas, granizo y lluvias heladas, condiciones que no solo complican la conducción, sino que también aumentan las probabilidades de averías en los automóviles.
En diálogo con Telemundo Houston, Anlleyn Venegas, portavoz de la Asociación Automovilística Americana (AAA), explicó que durante episodios de frío extremo se disparan las solicitudes de auxilio por baterías descargadas y baja presión en las llantas.
“Las baterías se mueren mucho más rápido cuando bajan las temperaturas. Por eso es fundamental asegurarse de que el vehículo esté en buenas condiciones antes de salir”, advirtió.
Tormenta invernal pone en riesgo a conductores.
Ante alertas de aguanieve o carreteras congeladas, la recomendación es clara: evitar viajes innecesarios y permanecer en casa. Sin embargo, si no queda otra opción y ocurre una emergencia, saber cómo actuar puede marcar la diferencia.
Qué hacer si quedas varado por hielo o una falla mecánica
Las condiciones actuales pueden provocar que un vehículo quede detenido de forma repentina. En esos casos, la preparación previa es clave.
Según la AAA, antes de salir es fundamental contar con un kit de emergencia, que incluya:
- Botiquín de primeros auxilios
- Cargador de celular
- Linterna con baterías extra
- Agua potable
- Raspador de hielo
Si el auto se detiene en plena tormenta, la recomendación es contactar de inmediato a las patrullas de camino o a un servicio de grúa. Venegas subraya un punto vital: no abandonar el vehículo, ya que exponerse al frío extremo puede resultar letal en pocos minutos.
Permanecer dentro del automóvil, con abrigo adecuado y señalizando la emergencia, es generalmente la opción más segura mientras llega la ayuda.
Cómo afecta la nieve a la salud
El frío extremo no solo impacta en los vehículos, sino también en el cuerpo humano. Estudios clínicos advierten que estas condiciones incrementan el riesgo de infartos y eventos cardiovasculares, especialmente por el esfuerzo físico en temperaturas bajas.
Además, la nieve y el hielo elevan los casos de hipotermia, congelación, crisis respiratorias y caídas, debido a superficies resbaladizas que pueden provocar fracturas y lesiones graves.
- 1
PELIGRO en Walmart de Ashland con sujeto armado que aseguró venía "el fin del mundo" en tienda de Ohio: "Quería matar gente"
- 2
ALERTA con la policía antiinmigración de Trump: así funciona el ICE y qué está haciendo con los inmigrantes en EE. UU.
- 3
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: esto puede pasar si no le abres la puerta a agentes del ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90