- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Al Taawon
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Ajuste de horario en California 2026: el DÍA CLAVE para cambiar la hora sin confusiones
California volverá a aplicar el horario de verano y el horario estándar. Conoce las fechas exactas y cómo ajustar tus dispositivos.
En pleno 2026, el cambio de horario vuelve hacer un tema clave en California, un estado donde la coordinación del tiempo resulta vital para los vuelos, jornadas laborales, clases y servicios que operan las 24 horas. Adelantar o atrasar el reloj en el momento equivocado puede provocar retrasos, perdidas de conexión aéreas o confusión de la rutina diaria.
PUEDES VER: MALAS NOTICIAS en Estados Unidos: tormenta invernal histórica desata el caos y deja al menos 11 muertos
El horario de verano empezará en marzo y finalizará en noviembre, obligando a millones de residentes y empresas realizar ajustes precisos. Por eso, entender cuándo cambiar la hora, cómo hacerlo correctamente, y qué dispositivos se actualizan solos, se convierte en una guía esencial para planificar el año.
California ajusta la hora en 2026: lo que debes saber para no confundirte.
¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?
En 2026, California iniciará el horario de verano el domingo 8 de marzo. Durante la madrugada, los relojes avanzarán una hora.
Fechas clave:
- Inicio del horario de verano (DST): domingo 8 de marzo de 2026
- Hora del cambio: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora)
- Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026
- Hora del cambio: de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora)
¿Se adelanta o se atrasa el reloj en California?
La regla es simple:
- Marzo: se adelanta el reloj una hora (spring forward).
- Noviembre: se atrasa el reloj una hora (fall back).
Cómo hacerlo bien:
- La noche del sábado 7 de marzo, adelanta el reloj antes de dormir.
- La noche del sábado 31 de octubre, atrasa el reloj una hora.
Teléfonos, computadoras y relojes inteligentes suelen ajustarse automáticamente si la zona horaria está configurada en modo automático.
Ciudades de California más impactadas por el cambio de horario
El ajuste horario rige para todo el estado, incluyendo: Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Fresno y Oakland.
El cambio afecta especialmente a:
- Aeropuertos y transporte público.
- Empresas con turnos nocturnos o servicios 24/7.
- Comercio, turismo y entretenimiento.
- Dispositivos que debes cambiar manualmente
Aunque muchos equipos se actualizan solos, algunos aún requieren ajuste manual:
- Hornos y microondas.
- Relojes de pared y despertadores analógicos.
- Reloj del automóvil (modelos antiguos).
- Sistemas de riego sin conexión a internet.
- Cámaras de seguridad o DVR antiguos.
Consejo: revisa todos los dispositivos la noche del cambio para evitar confusiones.
¿Por qué California mantiene el horario de verano?
California sigue la normativa federal que aplica el horario de verano en la mayor parte de Estados Unidos. Aunque existen debates sobre eliminar el cambio de hora, cualquier modificación depende del Congreso federal, por lo que el sistema seguirá vigente en 2026.
Entre los motivos principales se encuentran:
- Aprovechar más horas de luz por la tarde.
- Mejorar la seguridad vial y peatonal.
- Mantener sincronía con otros estados para comercio y mercados financieros.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026
¿California cambia la hora en 2026?
Sí. Adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre.
¿A qué hora exacta ocurre el cambio?
A las 2:00 a. m., tanto en marzo como en noviembre.
¿Todas las ciudades siguen el mismo horario?
Sí, todo el estado usa el mismo calendario del horario de verano.
¿Los celulares se actualizan solos?
En la mayoría de los casos, sí, si la opción automática está activada.
- 1
¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook
- 2
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: esto puede pasar si no le abres la puerta a agentes del ICE
- 3
ALERTA por TORMENTA INVERNAL en EE. UU.: ¿Oficinas de migración cerrarán o cambiarán horarios por el clima extremo? AQUÍ la respuesta
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90