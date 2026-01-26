MALAS NOTICIAS en Estados Unidos: tormenta invernal histórica desata el caos y deja al menos 11 muertos

Una poderosa tormenta invernal que avanza este lunes 26 de enero por el centro y el sur de Estados Unidos, ya dejó al menos 11 muertos, provocó la suspensión masiva de vuelos, cortes de electricidad para cerca de un millón de hogares y obligó a las autoridades a emitir llamados urgentes para permanecer en casa.

El fenómeno impulsado por una masa de aire procedente del Ártico, hará que las temperaturas se mantengan en niveles peligrosamente bajos durante varios días más, según alertaron las autoridades. El estado de emergencia fue declarado en Washington y en una veintena de estados afectados por nieve, hielo y frio extremo.

Emergencia total por histórica tormenta en EE. UU.

Meteorólogos calificaron este episodio como uno de los peores eventos invernales de las últimas décadas de Estados Unidos. El Servicio Nacional de Estados Unidos advirtió sobre nevadas intensas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente "catastróficas", además de superficies congeladas que seguirán siendo peligrosas para conducir y caminar durante la próxima semana.

En Texas las autoridades confirmaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años, fallecida en un accidente mientras se deslizaba en un trineo. En Luisiana, otras dos personas murieron por hipotermia, informó el Departamento de Sanidad estatal.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani señaló que cinco personas fueron halladas muertas al aire libre durante el fin de semana, en medio de temperaturas gélidas.

"Aunque aún no conocemos las causas exactas, no hay recordatorio más claro del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, especialmente las personas sin hogar", declaró en una rueda de prensa.

Cortes masivos de electricidad

El hielo causó graves daños en la red eléctrica, especialmente en el sur del país. Tennessee fue el estado más afectado, con cerca de 250.000 clientes sin suministro, alrededor del 9 % del total estatal.

Además, más de 157.000 usuarios quedaron sin electricidad en Misisipi y más de 123.000 en Luisiana, según reportes de monitoreo energético.

El peor día de vuelos cancelados desde la pandemia

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, confirmó que el domingo se registró el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos. Para este lunes, se esperan al menos 2.600 cancelaciones adicionales.

Duffy explicó que las aerolíneas enfrentan un retraso masivo imposible de resolver en pocos días,