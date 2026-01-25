ALERTA climática: revelan el DÍA CLAVE en el que TERMINARÁ la tormenta invernal Fern que azota a Estados Unidos

La tormenta invernal Fern mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos y continúa provocando nevadas intensas, lluvia helada y vientos peligrosos en amplias regiones del país. Según datos oficiales, alrededor de 185 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de advertencia meteorológica este fin de semana.

Las condiciones extremas afectan desde el centro-sur hasta el noreste, generando riesgos graves para la movilidad, el suministro eléctrico y la seguridad de millones de familias.

La tormenta invernal Fern mantiene en riesgo a varias regiones con apagones y viajes peligrosos.

Las zonas más afectadas por nieve, hielo y viento

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las nevadas continúan avanzando por:

El Valle de Ohio

El Atlántico Medio , incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland y Washington D.C.

, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland y Washington D.C. Regiones del Noreste

En paralelo, el aguanieve y la lluvia helada complican la situación en:

Texas

El valle de Tennessee

El valle bajo del Mississippi

Partes del sureste del país y las Carolinas

Además, permanecen activas alertas de frío extremo en zonas de las llanuras, el Medio Oeste, Nueva Inglaterra y el sureste.

¿Hasta cuándo durará la tormenta invernal Fern?

Según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del NWS, el núcleo principal de la tormenta continuará generando nieve, aguanieve y lluvia helada hasta la mañana del lunes. Sin embargo, los efectos más peligrosos podrían extenderse por varios días más.

Los meteorólogos advierten que:

Las nevadas persistirán en el Valle de Ohio, el Atlántico Medio y el noreste

La lluvia helada seguirá afectando el sur y sureste del país

Las temperaturas extremadamente bajas llegarán después del paso del sistema, prolongando los impactos

Riesgo de apagones y daños prolongados

Las autoridades alertan sobre la posibilidad de cortes de electricidad prolongados, caída de árboles y carreteras intransitables, especialmente en zonas donde el hielo se acumule sobre cables y estructuras.

El WPC advirtió que algunos impactos podrían ser “catastróficos” y durar hasta una semana, sobre todo en:

Norte de Louisiana

Mississippi (centro y norte)

Sur de Tennessee

Región de los Apalaches

Partes de Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, West Virginia y Kentucky

El frío extremo complicará la recuperación

Tras el avance de Fern, una masa de aire ártico se asentará sobre gran parte del país. Según el NWS, las temperaturas extremadamente bajas:

Dificultarán las tareas de limpieza

Prolongarán los cortes de servicios

Mantendrán peligrosas las condiciones de viaje

Los meteorólogos advierten que los efectos de la tormenta podrían sentirse hasta inicios de la próxima semana, incluso cuando las precipitaciones disminuyan.

Recomendación clave para la población

Las autoridades piden a la población:

Evitar viajes innecesarios

Prepararse para apagones prolongados

Mantenerse informada solo por fuentes oficiales

Para conocer las alertas vigentes según tu ubicación, se recomienda consultar el portal oficial del NWS y sus canales oficiales en redes sociales.